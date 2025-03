Suikoden Star Leap è il prologo ufficiale della serie, annunciato per sistemi mobile

Nel corso del recente evento dedicato alla serie Suikoden, Konami ha annunciato Suikoden Star Leap , un nuovo capitolo della serie sviluppato per sistemi mobile. Si tratta di un gioco di ruolo giapponese 2D dall'aspetto in linea con quello dei primi due capitoli, usciti su PlayStation 1. Racconta una storia completamente nuova , che fa da prequel della serie, posizionandosi tra Suikoden V e Suikoden I .

Tipico gioco mobile?

Suikoden Star Leap sarà pubblicato su sistemi Android e iOS. Per adesso è stato annunciato soltanto per il Giappone e non si è fatto accenno a un possibile arrivo in occidente. Come detto, si tratta di un Suikoden canonico, quindi i fan della serie potrebbero essere interessati a giocarci.

In Star Leap i giocatori dovranno andare in giro per il mondo a reclutare le 108 Stelle. Si tratta di 108 personaggi completamente originali e nuovi di zecca, che andaranno nella base operativa del giocatore: un villaggio distrutto che potrà essere personalizzato ed espanso.

Comunque sia, saranno presenti anche alcuni personaggi classici della serie, che ci potranno accompagnare in combattimento. La storia racconterà di una Runa del Cambiamento e su come questa influisce sui personaggi principali durante il loro viaggio.

Suikoden Star Leap è in realtà un progetto più ampio del solo gioco mobile, visto che è stato annunciato anche il manga ufficiale. Anche in questo caso, non sappiamo se sarà distribuito o meno a livello globale. Del resto non abbiamo nemmeno una data d'uscita giapponese.

Per il resto, durante lo stesso evento è stato pubblicato il trailer di lancio di Suikoden I&II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars, in uscita il 6 marzo su PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch, ed è stato svelato l'anime ufficiale della serie.