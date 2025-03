Annunciato Suikoden: The Anime, sarà tratto da Suikoden 2

Durante il Suikoden Live Broadcast, l'evento live tenuto da Konami e dedicato alla sua serie di giochi di ruolo giapponesi che sta per essere rivitalizzata, è stato annunciato Suikoden: The Anime, che sarà la trasposizione animata di Suikoden 2. La produzione è stata affidata a Konami Animation, che per la prima volta si occuperà di una serie anime.

Lo staff del progetto include il regista YUZO (Yuzo Sato, Hunter x Hunter: Phantom Rouge, Exception) e il produttore Ryo Hino (NBCUniversal Entertainment Japan, Divisione Produzione Anime & Musica, Group Manager del Gruppo Produzione Anime). "Sono onorato di far parte di questo enorme progetto, Suikoden: L'Anime," ha dichiarato Hino. "Non è solo per i fan storici come me. Le relazioni tra i personaggi e la storia così drammatica... non vedo l'ora di condividere di più con molte altre persone. Ci saranno ulteriori informazioni sull'anime da qui in avanti, e condivideremo ogni informazione dandole risalto, quindi non vediamo l'ora che scopriate tutto. Apprezzeremo il vostro supporto!"

YUZO ha aggiunto: "Stiamo lavorando tutti duramente per fare in modo che l'anime aumenti il fascino della serie. Restate sintonizzati per ulteriori informazioni!"