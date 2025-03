Suikoden I&II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars ha il suo trailer di lancio, pieno di gameplay

Nel corso della notte Konami ha tenuto un eveno live dedicato alla serie Suikoden, durante il quale ha pubblicato il trailer di lancio di Suikoden I&II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars, raccolta di edizioni rimasterizzate dei primi due capitoli della serie in uscita il 6 marzo 2025 su PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch.