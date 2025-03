È iniziato su Steam il Festival dei Racconti visivi, con tanti titoli narrativi in offerta

Il Festival dei racconti visivi è l'evento dedicato ai giochi narrativi, in particolare avventure e visual novel, ma non solo. È stato lanciato su Steam con tante offerte su centinaia di opere in cui il lato narrativo è preponderante o ha un ruolo essenziale nell'economia del gameplay. Durerà fino al 10 marzo alle ore 18:00.

Le offerte

Ma ora bando alle ciance e vediamo qualche offerta. Ad esempio potrebbe interessarvi Class of '09: The Re-Up, una commedia romantica con il 97% di recensioni positive, che potete avere per 7,39 euro invece di 14,79 euro (-50%). Se volete qualcosa di particolare, c'è Eliza di Zachtronics a 3,69 euro invece di 14,79 euro (-75%). Spazio anche per Orwell di Osmotic Studios, che costa appena 2,49 euro invece di 9,99 euro (-75%).

Witch on the Holy Night

Vi piace più lo stile giapponese? Allora provate Witch on the Holy Night di TYPE-MOON per Aniplex (un'etichetta di Sony), che vanta il 98% di recensioni positive su Steam e che costa 30,21 euro invece di 46,49 euro (-35%). Dagli stessi autori (e dallo stesso editore) potete anche considerare Fate/stay night REMASTERED per 21,74 euro invece di 28,99 euro (-25%). Passando a qualcosa di più allegro, vi consigliamo I Just Want to be Single!! Season One di m. e Tsundere Studio, che costa 13,31 euro, invece di 14,79 euro (è ancora in accesso anticipato).

Andando su titoli più noti, vi segnaliamo la presenza dell'intera serie Danganronpa, così come di quella STEINS;GATE tra gli sconti.

Insomma, cercando bene sicuramentre troverete qualcosa che faccia al caso vostro. Non vi rimane che andare sulla pagina principale del Festival dei racconti visivi su Steam per verificarlo.