Head Over Heels: Deluxe è un nuovo remake del classico per sistemi a 8-bit

L'editore SpecNext ha annunciato l'arrivo il 6 marzo 2025, su PC e Nintendo Switch, di Head Over Heels: Deluxe , remake dell'avventura isometrica classica , famosa soprattutto su sistemi a 8-bit come lo ZX Spectrum e il Commodore 64. Si tratta in realtà di un nuovo remake, visto che ce n'è anche un altro in circolazione, realizzato da Retrospec e pubblicato in origine in forma gratuita, poia pagamento su Steam sotto etichetta Atari.

Nuovo e vecchio

Head Over Heels: Deluxe promette una grafica completamente rifatta e un gameplay più rifinito dell'originale. Il gioco è stato originariamente creato per ZX Spectrum Next, l'incarnazione più recente della serie di computer creata dal compianto Clive Sinclair, cercando di catturare il fascino dell'originale, pur portando qualche novità.

"Unisciti all'eccentrico duo di Headus Mouthion (Head, Testa) e Footus Underium (Heels, Piedi) - due metà di un tutto che sono state separate e imprigionate dal tirannico Imperatore." Ci racconta la trama ufficiale. "Ogni personaggio possiede abilità uniche da padroneggiare e combinare: la straordinaria capacità di salto di Head, con i suoi provvidenziali colpi di testa, eliminano gli ostacoli più duri, mentre la velocità, le abilità di trasporto e l'agile andatura di Heels mantengono la squadra mobile e sempre pronta a cogliere le occasioni. Riuniscili per sbloccare tecniche ancora più potenti mentre attraversi mondi fantastici pieni di nemici bizzarri, puzzle intelligenti e passaggi segreti in attesa di essere scoperti."

Tra le novità offerte da Head Over Heels: Deluxe spiccano il nuovo sistema di salvataggio, quello di suggerimenti per non rimanere bloccati e tante aggiunte alla qualità della vita complessiva. Volendo sarà comunque possibile selezionare la modalità classica e giocare come negli anni '80.

Head Over Heels: Deluxe vanta: