Le vendite della serie Horizon sono state rivelate da Sony

Sony ha rivelato le vendite della serie Horizon all'interno dei documenti che l'azienda giapponese ha preparato in merito alla causa legale contro Tencent, accusata di aver copiato la celebre proprietà intellettuale creata da Guerrilla Games.

"Quello di Horizon è un franchise di straordinario successo, ampiamente distribuito: un franchise che ha venduto oltre 38 milioni di copie in tutto il mondo", si legge nel testo stilato da Sony.

"Non ci sono dubbi che Tencent avesse accesso alla serie di Horizon quando ha creato Light of Motiram, anche se non ha esplicitamente contattato SIE per richiedere una licenza sui diritti della proprietà intellettuale."

Considerando che a maggio 2023 la saga aveva venduto 32 milioni di copie, sembra che nel corso degli ultimi due anni le avventure di Aloy abbiano piazzato altri sei milioni di unità.