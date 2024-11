Light of Motiram annunciato da Tencent: è un survival open world che sembra un incrocio tra Horizon e Palwrold

L'elemento Palworld è invece fornito dalla struttura di gioco e dalle sue caratteristiche, compresa la possibilità di catturare e addestrare i Mechanimal come possiamo già intravedere dal primo teaser trailer pubblicato in queste ore dal publisher.

In particolare, la somiglianza con la serie PlayStation di Guerrilla Games è davvero palese, essendo caratterizzato non solo da animali meccanici altamente tecnologici chiamati "Mechanimal" , ma anche da un design generale di queste creature, dei costumi dei personaggi e dell'intero mondo che sembra davvero derivato da Horizon Zero Dawn e Horizon Forbidden West .

Il team Polaris Quest, interno a Tencent, ha annunciato Light of Motiram , un servival open world che sembra arrivare da una produzione di grosso calibro da parte del colosso cinese, ma ha un aspetto a dir poco familiare, visto che sembra un incrocio tra Horizon e Palworld .

Un gioco interessante ma che ricorda qualcosa

In ogni caso, Light of Motiram è un survival open world con elementi crafting, dunque una struttura di gioco ben rodata, caratterizzato dalla presenza di un ampio mondo di gioco post-apocalittico e da creature a metà tra animali e macchine.

Anche in questo caso, il mondo affronta una sorta di nuova era preistorica, in cui però le creature sono ammassi bio-tecnologici, vere e proprie macchine sofisticate.

Scopo del gioco è esplorare questa ampia ambientazione e sopravvivere ricorrendo alle varie risorse che possono essere trovate in giro per la mappa, prendendo parte a diverse attività. Come si conviene a un tipico sandbox survival, anche qui possiamo trarre vari tipi di risorse dall'ambiente e trasformarle attraverso il crafting.

Sono presenti anche combattimenti contro le creature, armi ed equipaggiamenti modificabili, costruzione di basi e progressione per il personaggio e per il proprio quartier generale, oltre alla possibilità di catturare e addestrare i "Mechanimals" per farli combattere al nostro fianco.

Light of Motiram per il momento è stato annunciato su PC e non ha ancora una data di uscita fissata, ma attendiamo ulteriori informazioni al riguardo.