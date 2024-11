Light of Motiram arriverà anche su PS5, iOS e Android, mostrato un video gameplay di 16 minuti

Tencent Games e gli sviluppatori di Polaris Quest e Aurora Studio hanno svelato che Light of Motiram arriverà anche su PS5 e dispositivi mobile iOS e Android , come confermato da una serie di post pubblicati su social cinesi come Weibo e Bilibili dopo l'annuncio ufficiale del gioco avvenuto ieri.

Un po' Horizon Forbidden West e un po' Palworld

Presentato ieri con un teaser trailer, Light of Motiram ha attirato su di sé molte attenzioni, purtroppo non tutte positive, per via di alcune palesi somiglianze con la serie Horizon. Nel gioco verremo catapultati in un mondo open world popolato da animali tecnologici chiamati Mechanimal, che potrebbero benissimo essere scambiate per le macchine dell'IP di Guerrilla Games e Sony, ma in generale anche il design dei personaggi, lo stile artistico e le musiche ricordano in parte le avventure di Aloy.

Il filmato di gameplay pubblicato nelle scorse permette di farci una prima idea delle meccaniche di gioco e degli elementi survival. Il nostro personaggio dovrà sopravvivere in un ambiente ostile raccogliendo risorse e materiali per costruire il proprio rifugio e l'equipaggiamento da usare in combattimento.

Anche in questo caso gli sviluppatori sembrano aver preso ispirazioni da altre produzioni. Ad esempio, è possibile allevare dei Mechanimals e farli lavorare nella nostra base, ad esempio per irrigare i campi o alimentare una fornace, o per farle combattere al nostro fianco, tutte dinamiche viste nel recente Palworld, che a suo volta si tratta di un titolo piuttosto derivativo.

Vediamo invece di seguito i requisiti minimi e consigliati: Minimi

Sistema operativo: Windows 10, 64-bit o superiore

Processore: Intel Core i5 6600K o equivalente

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1060 5GB o equivalente

DirectX: Versione 12

Rete: Connessione internet a banda larga

Memoria: 30 GB di spazio disponibile

Consigliati

Sistema operativo: Windows 10, 64-bit o superiore

Processore: Intel Core i7 9700 o equivalente

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 3060 Ti o equivalente

DirectX: Versione 12

Rete: Connessione internet a banda larga

Memoria: 30 GB di spazio disponibile

Per il momento Light of Motiram non ha ancora una finestra di lancio scolpita nella pieta, in attesa di ulteriori informazioni al riguardo. Che idea vi siete fatti guardando il nuovo trailer e il video gameplay qui sopra? Fatecelo sapere nei commenti.