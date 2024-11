Avatar Frontiers of Pandora su PS5 Pro non convince, il nuovo preset grafico pare peggiorare la qualità visiva

Ieri Ubisoft e Massive Entertainmente hanno pubblicato l'espansione Secrets of the Spires e un corposo aggiornamento di Avatar: Frontiers of Pandora. Tra le altre cose, l'aggiornamento ha aggiunto il supporto nativo a PS5 Pro tramite una nuova modalità grafica obbligatoria, che purtroppo sembrerebbe piuttosto deludente e persino peggiorativa rispetto alla versione PS5 base.

Al netto di un aumento della risoluzione nativa di rendering e performance più stabili, diversi giocatori hanno notato sulla console di metà generazione di Sony il gioco ora presenta un marcato effetto shimmering (un tremolio o sfarfallio delle texture), in particolare per quanto riguarda la vegetazione, che come saprete abbonda negli scenari di gioco.