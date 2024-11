Avatar: Frontiers of Pandora accoglie l'espansione Secrets of the Spires con un trailer

Avatar: Frontiers of Pandora riceve oggi l'espansione Secrets of the Spires, come conferma il trailer pubblicato per l'occasione da Ubisoft. Il pacchetto, come sappiamo, era stato rinviato all'ultimo momento di qualche giorno, ma ora è tutto pronto.

Secrets of the Spires introduce nuovi contenuti narrativi che vanno ad arricchire l'esperienza del gioco sviluppato da Massive Entertainment, portandoci a scoprire la regione inedita delle Cuspidi della Nemboforesta.

All'interno di questo scenario montuoso, che fa della verticalità il suo tratto caratterizzante, ci troveremo ad affrontare nuovamentre le truppe della RDA, a sabotare i convogli aerei della corporazione e a sbloccare nuove abilità per portare a termine le nostre missioni.

La chiave della storia di Secrets of the Spires è rappresentata dal ritrovamento di un clan Na'vi isolato, con cui entreremo in contatto e che accetteremo di aiutare, nel tentativo di portare avanti la liberazione della frontiera occidentale di Pandora.