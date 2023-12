La proprietà intellettuale di Avatar, il film con i maggiori incassi al botteghino nella storia del cinema , rivive nel titolo sviluppato da Massive Entertainment e non è un semplice modo di dire: la storia che viene narrata nel gioco fa ufficialmente parte dell'universo della saga diretta da James Cameron, pur coinvolgendo una regione di Pandora che nelle pellicole non è (ancora?) stata mostrata.

Avatar: Frontiers of Pandora non è doppiato in italiano e questo alla lunga ci è pesato, anche e soprattutto ai fini della godibilità del racconto, caratterizzato dalla presenza di numerosissimi dialoghi in inglese che, pur sottotitolati, risultano pieni di nomi che difficilmente riuscirete a ricordare: un cast sconfinato di personaggi pittoreschi, ma non propriamente distinguibili.

Si tratta per certi versi di una rivisitazione della storia di Jake Sully, il protagonista cinematografico, che funziona molto bene quando si tratta di spingerci a conoscere le meraviglie di questo mondo alieno, il rapporto simbiotico che i Na'vi hanno con la natura che li circonda e il potente messaggio ambientalista che si distingue chiaramente in sottofondo; ma che traballa a dir poco sul piano della costruzione della storia, delle motivazioni della lotta e dei cattivi, assenti per quasi tutta la campagna .

I presupposti narrativi di Avatar: Frontiers of Pandora sono senz'altro interessanti: una volta determinato il nostro protagonista tramite un semplice editor che ci permetterà di sceglierne anche il sesso oltre all'aspetto, ci troveremo di fatto a controllare un Na'vi educato dagli esseri umani, che non conosce le proprie origini né tantomeno i costumi delle tribù che abitano la frontiera occidentale, e che per questo lo guardano con sospetto.

Passano ben quindici anni, il nostro personaggio si desta finalmente dal suo sonno e scopre che la struttura in cui si trova è ormai abbandonata, ma le truppe RDA non hanno mai smesso di cercare lui e i suoi compagni, che fuggono grazie all'aiuto di un guerriero di nome So'lek. Condotti all'interno di una delle basi della Resistenza, questi esuli decidono di unirsi alla lotta per la liberazione di Pandora dalle truppe militari provenienti dalla Terra.

La storia di Avatar: Frontiers of Pandora si svolge come detto all'interno di una regione inedita di Pandora, quella della frontiera occidentale: un ampio territorio diviso in tre zone, ognuna controllata da una differente tribù. Protagonista dell'avventura è un orfano Na'vi che è stato allevato e addestrato all'interno di una struttura RDA , parte di un programma che la corporazione militare ha messo in piedi per formare soldati imbattibili.

Il gioco consente infatti di optare per una modalità priva di indicatori , in cui bisogna cioè individuare i luoghi da raggiungere di volta in volta sulla base di una serie di indizi, godendosi così l'esplorazione e la scoperta dello scenario, oppure servirsi dei soliti aiuti che forniscono sempre la direzione giusta verso cui muoversi per fare più in fretta.

Dunque quanto dura Avatar: Frontiers of Pandora? Difficilmente arriverete ai titoli di coda in meno di venti ore, pur correndo e ignorando tutto ciò che c'è di facoltativo nella campagna: contenuti che andranno ad arricchire, probabilmente anche a raddoppiare, la durata di un'esperienza che si presta a differenti approcci, come ormai da tradizione per gli open world di Ubisoft.

Come da tradizione, avremo la possibilità di concentrarci sugli incarichi principali della storia oppure dedicarci alle tante missioni secondarie accessibili dopo aver parlato con questo o con quel personaggio, pur dovendo fare i conti con un sistema di progressione che non ci vedrà crescere abbastanza in fretta da poterci lanciare agevolmente nelle missioni più avanzate senza preoccuparci del livello suggerito.

Pur collocate all'interno della cronologia ufficiale della saga di Avatar, le vicende narrate nel gioco Ubisoft sono fondamentalmente inedite e i reali collegamenti con i film si riducono al contesto. Nonostante ciò, lo sviluppo della storia rispetta determinati canoni e ci tiene a presentare sullo schermo con i giusti tempi situazioni ormai iconiche, come ad esempio la cerimonia d'iniziazione in cui un Na'vi viene scelto da un Ikran e i due stabiliscono un rapporto che durerà per tutta la vita.

Gameplay: Far Cry con la pelle blu

L'arco è la prima arma con cui avremo a che fare in Avatar: Frontiers of Pandora

Che la base di partenza di Avatar: Frontiers of Pandora sul fronte del gameplay sia la serie di Far Cry è evidente, sebbene gli sviluppatori abbiano provato in questo caso a enfatizzare maggiormente elementi come esplorazione, raccolta e crafting per confermare il ruolo centrale dell'ambientazione di Pandora all'interno dell'avventura.

Il nostro personaggio (e la sua cavalcatura alata) ha bisogno di nutrirsi e questa pur accennata meccanica survival si concretizza nella necessità di girare all'interno dello scenario, individuare frutti e piante utili, raccoglierli tramite un semplice minigioco direzionale e cacciare animali di tanto in tanto, per poi utilizzare il primo forno utile e combinare gli ingredienti così da creare pietanze in grado non solo di ripristinare la nostra barra dell'energia, ma anche di fornirci bonus temporanei.

La visione speciale permette di percepire i nemici anche dietro i muri in Avatar: Frontiers of Pandora

Sia chiaro: non si tratta di elementi inediti all'interno dei giochi Ubisoft, ma qui sono stati resi praticamente obbligatori e non li si può dunque ignorare. Così come non si può ignorare il crafting per la produzione di protezioni più resistenti da indossare e nuove e più potenti armi da impugnare, o le stesse frecce per l'arco: tutti aspetti che, insieme alle abilità sbloccabili, concorrono a far salire il nostro livello.

A proposito di armi, nel corso della campagna di Frontiers of Pandora avremo modo di utilizzare sia strumenti Na'vi che fucili RDA, nella fattispecie tre tipologie di arco, lance in grado di penetrare il metallo, fionde con cui lanciare potenti esplosivi, granate stordenti, mitragliatrici leggere, fucili a pompa e occasionalmente lanciarazzi: una discreta selezione, fatta di strumenti piuttosto diversi.

La preparazione del cibo in Avatar: Frontiers of Pandora

La loro efficacia dipende dal contesto e dall'avversario, ma in tal senso i numeri del titolo Ubisoft non concedono moltissimo: ci troveremo a combattere contro militari a piedi (terribilmente insidiosi, anche perché alti la metà di noi e muniti di fucili che possono ammazzarci in pochi secondi) o a bordo di esoscheletri più o meno corazzati, veicoli volanti e stop. Dopodiché c'è chiaramente l'ampia fauna che presidia le varie zone della mappa, composta anche da feroci predatori.

Il sistema di combattimento è discretamente solido ma già visto, sulla carta i possibili approcci sono molteplici (stealth, hacking, distruzione dei punti deboli), ma alcune storture del bilanciamento (vedi ad esempio l'impossibilità di procurarsi determinato equipaggiamento per via di un crafting ostico da realizzare) finiscono per limitare questo aspetto dell'esperienza, trasformando talvolta determinati momenti in frustranti sequenze nelle quali si procede a tentativi.

Potremo anche andare a "cavallo" in Avatar: Frontiers of Pandora

L'esplorazione, come detto, paga dazio rispetto ad alcune esigenze di progressione narrativa: correre fra le pianure di Pandora per coprire ampie distanze non è molto divertente né le sezioni di arrampicata sulle rocce esprimono concetti brillanti, anzi finiscono un po' per porsi come l'emblema di ciò che solitamente non funziona nel platforming in prima persona, sempre molto approssimativo.

Sbloccare l'uso dell'Ikran consente al gioco di mettere in campo un paio di concetti molto spettacolari, vedi ad esempio i tuffi nel vuoto con recupero al volo e, sebbene viaggiare sul dorso di questa sorta di enorme uccello si riveli una soluzione meno rapida di quanto sperassimo nei tragitti più ampi, non c'è dubbio che l'esperienza guadagni parecchio quando finalmente si comincia a volare.