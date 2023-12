The Last of Us Parte 2 Remastered, dove prenotare l'edizione standard e la WLF Edition

Sony ha aperto da pochi giorni i preorder di The Last of Us Parte 2 Remastered , la versione rimasterizzata del secondo capitolo della saga firmata Naughty Dog, e magari vi stavate chiedendo dove prenotare il gioco in edizione standard o nella WLF Edition .

Se invece desiderate acquistare la WLF Edition, esiste un'unica possibilità visto che si tratta di un'edizione limitata che viene venduta in esclusiva su PlayStation Direct al prezzo di 109,99€, spedizione inclusa. In questo momento non è disponibile e speriamo si tratti di una situazione momentanea piuttosto che di un repentino sold out.

E se avete già il gioco su PS4?

Ellie punta la pistola in The Last of Us Parte 2

Se possedete già The Last of Us Parte 2 per PS4, avrete la possibilità di acquistare l'aggiornamento alla Remastered per PS5 tramite un pacchetto upgrade dal costo di 9,99€ a partire dal giorno del lancio.

In questo caso non ci sono preorder da effettuare e chiaramente dovrete accontentarvi di possedere il gioco in formato digitale nella sola standard edition, ma potrete risparmiare un bel po' rispetto al prezzo ufficiale.