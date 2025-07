The Last of Us 1 e 2 ora potranno essere letti invece che giocati, con l'arrivo della sceneggiatura ufficiale

The Last of Us: Part I and Part II Scripts è un sostanzioso volume che verrà pubblicato quest'anno, con data di uscita segnata per il 16 dicembre 2025 su Amazon US e al momento previsto in edizione inglese, in attesa di sapere se verrà tradotto anche in altre lingue con distribuzione ufficiale.

The Last of Us continua a confermarsi come un'opera trans-media di notevoli proporzioni, che dopo essere stata un videogioco e una serie TV diventa anche un libro , con la pubblicazione della sceneggiatura ufficiale .

Una storia anche da leggere

Considerando l'importanza dell'elemento narrativo in The Last of Us, la pubblicazione della sceneggiatura ufficiale può rappresentare un evento di un certo rilievo soprattutto per i grandi appassionati della serie, dunque l'uscita del libro avrà un certo richiamo nella comunità.

La copertina del libro The Last of Us Part 1 and 2 Scripts

"Unisciti a Joel ed Ellie fin dall'inizio del loro indimenticabile viaggio", si legge nella sinossi ufficiale del libro, che potrebbe peraltro contenere spoiler per chi non conosce la storia dei due capitoli, dunque evitate di leggere quanto segue.

"Rivivi ogni momento culminante di The Last of Us Parte I, dal tempo trascorso con Tess a Boston, alla gioia di Ellie mentre accarezza le giraffe, fino alla straziante decisione di Joel all'ospedale delle Lucciole".

Inoltre, "immergiti nella storia a doppia prospettiva di The Last of Us Parte II, che include la sconvolgente introduzione di Abby alla storia, il legame che Ellie e Dina creano, un incontro avvincente con il Re dei Ratti e lo scontro finale tra Ellie e Abby".

Il volume contiene la sceneggiatura di The Last of Us Parte I e The Last of Us Parte II, oltre a quella del DLC Left Behind, "così potrai vivere ogni bottiglia lanciata, ogni gioco di parole pessimo di Ellie e ogni incontro emozionante con gli Infetti in un modo completamente nuovo. Proprio come Savage Starlight lo fu per Ellie, The Last of Us: Part I and Part II Scripts è un libro che non può mancare nella libreria (o nel kit di sopravvivenza) di ogni fan", si legge nella descrizione.

Restiamo in attesa di eventuali notizie su un'edizione italiana, nel frattempo quella in lingua inglese è attesa per il 16 dicembre al prezzo di 61,82€. Per quanto riguarda i videogiochi, abbiamo visto che The Last of Us Parte II Remastered è stato aggiornato alla versione 1.6 su PC, mentre sul fronte della serie TV The Last of Us Stagione 3 ha un periodo di uscita confermato da HBO.