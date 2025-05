The Last of Us Parte 1 - Remake: sconto XL su Amazon, lo paghi meno della metà

Su Amazon, oggi, è possibile acquistare The Last of Us Parte 1 - Remake , ovviamente per PS5, ad un prezzo molto competitivo: lo sconto attivo è del 51% e il costo finale è di 39,99€ . Per sfruttare questa promozione puoi accedervi tramite questo link o attraverso il box qui sotto. The Last of Us Parte 1 - Remake, riprende l'avventura del primo storico capitolo di quella che, al momento, è una saga composta da soli due episodi. l'opera di Naughty Dog si rifà il look in una versione pensata e dedicata ai possessori di PlayStation 5, in grado di sfruttare appieno le potenzialità della console.

The Last of Us Parte 1 - Remake: rivivi le emozioni del primo capitolo

In The Last of Us Parte 1 - Remake sarà possibile, dunque, rivivere la prima fase dell'epopea di Joel ed Ellie in un'esperienza che ha lasciato un solco nell'intera industria videoludica. Si tratta di un videogame talmente iconico da spingere HBO a realizzare una serie TV che riprende proprio i fatti del gioco - serie TV di cui si è da poco conclusa la seconda stagione.

Questa particolare versione amplia le possibilità dei giocatori con qualche modifica e novità alla struttura e in particolar modo alla veste grafica che, per quanto già all'avanguardia all'epoca della versione PS3, viene riproposta con ancor più accuratezza e attenzione ai dettagli. Per scoprirne di più date un'occhiata alla nostra recensione di The Last of Us Parte 1 - Remake.