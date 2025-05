Una build gaming full AMD firmata ASUS TUF per giocare su PC spendendo meno di 2000€

Se sognate un PC desktop che unisca performance di alto livello e un'estetica mozzafiato, la configurazione PC ASUS-9070XT della serie NEXT Gaming è ciò che fa per voi. Realizzata in stretta collaborazione tra due giganti del settore, ASUS e AMD, questa build è un vero gioiello di ingegneria ed è basata su un principio cardine: realizzare un PC full AMD. Qui in redazione abbiamo avuto l'opportunità di mettere le mani sulla versione base di questo PC assemblato dagli specialisti di NEXT grazie ad una collaborazione con ASUS e in questo articolo vi andiamo a raccontare, e mostrare, tutti i dettagli di questa build. Se volete vedere e magari acquistare proprio questa build, vi rimandiamo alla pagina del prodotto.

Il case ASUS A31 Plus Black Middle Tower Partiamo dal case con un modello spazioso e funzionale, progettato per ospitare tutti i componenti e garantire un'ottima ventilazione. Si chiama ASUS A31 Plus Black Middle Tower e con il suo design elegante e sobrio si adatta a qualsiasi ambiente. Il case, che si caratterizza per un'ampia vista panoramica, è compatibile con la linea ASUS BTF per chi vuole evitare di avere cavi a vista e supporta dissipatori fino a 360 mm, schede grafiche fino a 380 mm di lunghezza e dissipatori ad aria per CPU fino a 165 mm di altezza, offrendo un'ampia scelta anche per un futuro upgrade del PC. L'A31 PLUS offre uno spazio di 80 mm per i raffreddatori AIO nella parte superiore, consentendo di utilizzare radiatori più spessi e ventole più grandi. Le prestazioni di raffreddamento vengono inoltre migliorate da quattro ventole ARGB già preinstallate. +6

La scheda madre ASUS TUF Gaming B650-Plus Wi-Fi La ASUS TUF Gaming B650-Plus Wi-Fi è la colonna portante di questa configurazione. Questa scheda madre è stata progettata per garantire stabilità e prestazioni superiori, con un socket AMD AM5 pronto ad accogliere i più recenti processori Ryzen. Dotata di supporto per le memorie DDR5, tre slot M.2 per SSD NVMe ultraveloci e connettività Wi-Fi 6, la TUF Gaming B650-Plus Wi-Fi ha tutto ciò che serve. La serie TUF Gaming assicura poi grande longevità.

La GPU ASUS Prime Radeon RX 9070 OC Edition Il fiore all'occhiello della configurazione è senza dubbio la scheda video ASUS Prime Radeon RX 9070 OC Edition da 16 GB GDDR6. Questa GPU è capace di offrire un'esperienza di gioco fluida e immersiva anche con i titoli più esigenti e con risoluzioni elevate. La versione OC Edition garantisce prestazioni ancora più spinte grazie al clock potenziato di fabbrica. Se si vuole spendere qualcosina in più poi, si può optare per la ASUS Prime Gaming Radeon RX 9070 XT OC Edition da 16 GB GDDR6 aggiungendo 80€. Vi segnaliamo però che la nostra configurazione monta la ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 OC Edition: nei benchmark avrà quindi prestazioni migliori rispetto alla configurazione presente NEXT, grazie a una frequenza superiore di 60 MHz rispetto ai 2.520 MHz di Boost Clock della versione Prime (+5%) ed a un TDP di 240W, ovvero 20W in più rispetto al default di AMD.

I processori AMD Ryzen di ultima generazione Per la CPU ci sono a disposizione diverse opzioni, tutte firmate AMD Ryzen, per adattare la potenza di calcolo alle diverse esigenze. AMD Ryzen 5 9600X 6 Core 3.9GHz è un'ottima scelta per chi cerca un equilibrio tra prestazioni e budget, ideale per il gaming e le attività quotidiane: si tratta dell'opzione base inclusa nel prezzo;

è un'ottima scelta per chi cerca un equilibrio tra prestazioni e budget, ideale per il gaming e le attività quotidiane: si tratta dell'opzione base inclusa nel prezzo; AMD Ryzen 7 9700X 8 Core 3.8GHz rappresenta un passo avanti in termini di potenza multicore, perfetto per il multitasking e le applicazioni più impegnative: con questa CPU, il PC costa 106€ in più;

rappresenta un passo avanti in termini di potenza multicore, perfetto per il multitasking e le applicazioni più impegnative: con questa CPU, il PC costa 106€ in più; AMD Ryzen 7 9800X3D 8 Core 4.7GHz è il non plus ultra per i gamer, grazie alla tecnologia 3D V-Cache che massimizza le prestazioni nei videogiochi, ma fa lievitare il prezzo del PC di ben 270€. Qualsiasi sia la vostra scelta, avrete a disposizione un processore AMD Ryzen di ultima generazione, capace di gestire carichi di lavoro complessi con estrema fluidità.

Il dissipatore ASUS Prime LC 360 ARGB Per mantenere le temperature sotto controllo anche durante le sessioni di gioco più intense c'è poi questo dissipatore a liquido All-In-One da 360 mm, con illuminazione ARGB personalizzabile: ASUS Prime LC 360 ARGB.

L'alimentatore ASUS Prime AP-850G 850W Modulare 80+ Gold Non si può avere una configurazione potente senza un alimentatore stabile ed efficiente. L'ASUS Prime AP-850G da 850 Watt con certificazione 80 Plus Gold assicura tutta l'energia necessaria a tutti i componenti, con un design modulare che semplifica la gestione dei cavi.

Le altre componenti Per le memorie RAM abbiamo un kit da 32 GB Kingston Fury Beast RGB 2x16 GB DDR5, che assicura tutta la memoria necessaria per il gaming più spinto e per le applicazioni professionali che richiedono molta RAM. L'illuminazione RGB aggiunge un tocco di stile al setup. Per l'archiviazione c'è un SSD Kingston KC3000 SSD 2 TB M.2 NVMe PCIe Gen 4 con velocità di 7.000 MB/s in lettura e scrittura sequenziale. Lato software, NEXT offre la possibilità di installare, prima della spedizione, Microsoft Windows 11 in versione Home o Pro. Il primo comporta un sovrapprezzo di 135€, mentre il secondo costa 169,90€. L'antivirus Kaspersky Standard per 1 anno è incluso in tutte le configurazioni. Con la configurazione PC ASUS-9070XT avrete insomma tra le mani una macchina potente, affidabile e interamente ottimizzata grazie alla sinergia tra ASUS e AMD, ad un prezzo complessivo di 1.800€.