Offerta mostruosa su Amazon: il Prime Day disintegra il prezzo del Google Pixel 9, è minimo storico

Su Amazon, oggi, in occasione della prima tornata di offerte per il Prime Day 2025 è disponibile una promozione in formato XL sul Google Pixel 9 che viene messo in sconto del 37% (333€) e viene venduto al costo totale e finale d'acquisto di 565,99€. Si tratta del suo minimo storico sulla piattaforma e, a queste cifre, è ad oggi un vero best buy! Approfittane e acquistalo direttamente tramite questo link o accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato sottostante: Google Pixel 9 è il modello base della linea dei top di gamma dell'azienda di Mountain View, il modello che offre, dunque, le fondamenta per i successivi Pro e Pro XL.