Le cuffie wireless CORSAIR HS80 sono disponibili su Amazon al prezzo minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo le cuffie wireless CORSAIR HS80 al minimo storico, con uno sconto del 33% rispetto al prezzo consigliato.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   15/08/2025
Su Amazon sono disponibili le cuffie wireless CORSAIR HS80 a 99,99 € rispetto al prezzo più basso registrato negli ultimi 30 giorni, ovvero 129 €, e il prezzo consigliato di 149,99 €. Se siete interessati, potete acquistarle tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli in merito affinché possiate valutarne l'acquisto.

Caratteristiche delle cuffie wireless CORSAIR HS80

Come vi abbiamo già anticipato, si tratta delle cuffie wireless over-ear in colore nero. Con la tecnologia Slipstream Wireless la latenza è nettamente ridotta e potrete godere di un audio di ottima qualità che vi permeterà di ascoltare in tempo reale ogni suono.

Inoltre, l'audio Dolby Atmos su PC è dotato di una convincente precisione tridimensionale, perfetta anche per i giochi più competitivi, grazie anche alla coppia di driver audio ad alta densità da 500 mm, che vi farà percepire dal più flebile bisbiglio al boato più assordante. Infine, troviamo un microfono broadcast omnidirezionale e padiglioni in memory foam traspirante, insieme a un comodo archetto flessibile.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
