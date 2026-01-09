Edge of Eternity è scontatissimo su Instant Gaming: se ti piacciono i JRPG, a queste cifre, non puoi lasciartelo scappare

Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una maxi promo attiva su Edge of Eternity, JRPG che viene messo in offerta con uno sconto in formato XL attivo del 90% ed un costo totale e finale d'acquisto di 3,64€ (IVA inclusa). La key è utilizzabile su Steam. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui in basso: Edge of Eternity è un gioco di ruolo ambientato nel mondo fantasy di Heryon, un pianeta devastato da anni di guerra senza fine. Tutto ha avuto inizio con l'arrivo di una misteriosa forza aliena che ha scatenato un conflitto cataclismico, in cui magia e tecnologia sono state utilizzate nei modi più estremi e oscuri.