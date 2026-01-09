Edge of Eternity è scontatissimo su Instant Gaming: se ti piacciono i JRPG, a queste cifre, non puoi lasciartelo scappare

Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una maxi promo attiva su Edge of Eternity, JRPG che viene messo in offerta con uno sconto in formato XL attivo del 90% ed un costo totale e finale d'acquisto di 3,64€ (IVA inclusa). La key è utilizzabile su Steam. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui in basso: Edge of Eternity è un gioco di ruolo ambientato nel mondo fantasy di Heryon, un pianeta devastato da anni di guerra senza fine. Tutto ha avuto inizio con l'arrivo di una misteriosa forza aliena che ha scatenato un conflitto cataclismico, in cui magia e tecnologia sono state utilizzate nei modi più estremi e oscuri.
Ulteriori dettagli sul gioco
Un giovane soldato di nome Daryon è chiamato ad affrontare il proprio destino. Insieme a Selene, intraprende un viaggio epico alla ricerca di una cura per la Corrosione, in una storia intensa che parla di speranza, sacrificio e determinazione, capace di cambiare per sempre il futuro di Heryon.
Il gameplay si basa su battaglie a turni, caratterizzate da un sistema strategico che premia pianificazione e tattica. Il giocatore può esplorare un mondo fantasy vasto e suggestivo, popolato da personaggi carismatici e indimenticabili, ognuno con un ruolo importante nella narrazione. Edge of Eternity offre oltre 50 ore di avventura, regalando un'esperienza ricca ed emozionante. Qui la nostra recensione.