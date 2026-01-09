Forse in Divinity si potrà finalmente nuotare, rompendo una tradizione di Larian

Divinity: Original Sin 1 , Divinity: Original Sin 2 e Baldur's Gate 3 condividono tutti un dettaglio, che non è sfuggito a molti giocatori: iniziano su di una spiaggia (dopo i diversi prologhi). Si tratta chiaramente di una scelta simbolica (la difficoltà di affrontare un mondo ostile con la sabbia nelle mutande), ma in tanti hanno notato un limite, presente in tutti e tre i giochi: non si può notare . Insomma, siamo disperati di fronte al vasto mare e non possiamo farci nemmeno un bagnetto? Pare che Divinity , il nuovo gioco di Larian Studios, sanerà questa incresciosa situazione.

Tutti al mare!

A suggerirlo è stato il responsabile del design Nick Pechenin in una sessione di domande e risposte con la comunità su Reddit, da cui stanno emergendo moltissimi dettagli interessanti sul gioco.

Alla domanda se in Divinity ci siano delle nuove meccaniche di cui gli sviluppatori sono particolarmente orgogliosi, Pechenin ha risposto che "c'era qualcosa che mi dava fastidio quando esploravo le aree iniziali di Divinity: Original Sin 1, Divinity: Original Sin 2 e Baldur's Gate 3". Quel qualcosa, dice Pechenin, "ti guarda in faccia", ma Divinity finalmente lo sistemerà.

Va detto che Pechenin non ha parlato direttamente del mare e di poter nuotare, ma i fan hanno capito immediatamente a cosa si riferisse nella sua risposta e lui, del resto, non ha smentito. Comunque sia, aspettiamo che arrivi una conferma ufficiale in merito, prima di indossare il costume.

Dallo stesso AMA, abbiamo appreso che il sistema di bottino di Divinity ricalcherà quello di Baldur's Gate 3, che nel gioco non ci sarà arte creata usando l'intelligenza artificiale generativa, che Divinity supporterà la modalità cooperativa e il modding e che il gioco sarà più grosso di quanto si pensava.