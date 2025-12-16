Baldur's Gate 3 fu limitato dal motore grafico: per Divinity, Larian ne sta creando uno nuovo

Le parole del capo di Larian

Viene infatti spiegato da Swen Vincke - CEO di Larian e creative director di Baldur's Gate 3 - ai microfoni di Restart.run che la compagnia sta lavorando a un nuovo motore di sviluppo perché quello vecchio ha imposto vari limiti a capitoli di Divinity: Original Sin e a Baldur's Gate 3.

Vincke afferma: "[Con Baldur's Gate 3] quando ci siamo accorti che qualcosa non stava funzionando, ci è voluto un sacco di tempo prima di poter reagire. Ora stiamo costruendo un nuovo motore di sviluppo che ci permetta di essere più flessibili nel modo in cui mettiamo insieme i nostri ruleset. Siamo in grado di lavorare più rapidamente: quando vediamo qualcosa che non funziona, saremo in grado di cambiare le cose... speriamo, mi sa che lo scopriremo?".

Quando gli è stato chiesto di parlare del nuovo motore di sviluppo, Vincke ha affermato: "Abbiamo bisogno di fare cose diverse e nuove! Alcune idee non erano possibili nel precedente motore. Per esempio, con Baldur's Gate 3, la città era stata divisa in due parti perché non avevamo abbastanza potenza di streaming nel motore e non potevano inserire tutto nella memoria. Quindi ci sono una serie di limitazioni, molti specchi e fumo, in Baldur's Gate 3 e grazie a Dio ha funzionato, ma ci sono molte cose che potremmo fare meglio con una tecnologia migliore e quindi tale tecnologia ora è quasi pronta".

Ricordiamo infine che Baldur's Gate 4 era in realtà già in sviluppo e giocabile, ma Larian Studios ha preferito non proseguire.