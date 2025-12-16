Split Fiction per Switch 2 è in sconto su Amazon al 30%

Su Amazon è disponibile Split Fiction per Nintendo Switch 2 a 34,99 € invece di 49,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 30%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta del codice download che troverai all'interno della confezione. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon , mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Vediamo tutti i dettagli affinché possa valutarne l'acquisto. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.

Split Fiction in offerta

Se hai già amato It Takes Two e A Way Out, o sei semplicemente alla ricerca di un nuovo gioco co-op, il nuovo titolo di Hazelight Studios è perfetto per te. In questo caso le protagoniste sono Mio e Zoe, due scrittrici dai gusti diversi: una ama la fantascienza, l'altra il fantasy.

Le due restano intrappolate nelle rispettive storie e dovranno aiutarsi a vicenda esplorando mondi straordinari, nonché scoprendo abilità sempre nuove e uniche nel loro genere. Tra l'altro, basterà acquistare una sola copia per poter giocare insieme, dato che è presente anche in questo caso il Pass Amici. Come sempre, ti invitiamo a leggere la nostra recensione.