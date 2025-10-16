Split Fiction è al prezzo più basso di sempre su Amazon: basta una copia per giocare in due

Come ogni giorno Amazon Italia mette a disposizione svariati prodotti interessanti e ora è il momento di Split Fiction. L'offerta attuale garantisce uno sconto pari al 28%, se calcolato in rapporto al prezzo consigliato ufficiale. Potete vedere tutti i dettagli raggiungendo la pagina prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Per completezza, indichiamo che il prezzo consigliato ufficiale secondo Amazon è 59.99€. La spedizione è gestita da Amazon e il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma.
Che gioco è Split Fiction
Parliamo di un titolo cooperativo dagli autori di It take two. Con una sola copia del gioco è possibile giocare in due, quindi potete dividere la spesa del gioco con un amico, pagando a testa 18€ circa. Inoltre, il gioco è cross-play quindi potete giocare anche con un amico che è su una piattaforma diversa, che sia PlayStation, Xbox o PC.
Split Fiction ci mette nei panni di due scrittrici che creano mondi digitali ben diversi: fantasy e sci-fi. Le due si ritrovano intrappolate all'interno di questi mondi e devono collaborare per riuscire a scappare, diventando amiche nel frattempo.