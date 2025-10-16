0

Split Fiction è al prezzo più basso di sempre su Amazon: basta una copia per giocare in due

Split Fiction è l'amato gioco cooperativo degli autori di It take two e ci permette di vivere una nuova avventura cooperativa (una copia per due giocatori): lo sconto di Amazon lo rende ancora più interessante.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   16/10/2025
Split Fiction e il prezzo 35.99€
Split Fiction
Split Fiction
Articoli News Video Immagini

Come ogni giorno Amazon Italia mette a disposizione svariati prodotti interessanti e ora è il momento di Split Fiction. L'offerta attuale garantisce uno sconto pari al 28%, se calcolato in rapporto al prezzo consigliato ufficiale. Potete vedere tutti i dettagli raggiungendo la pagina prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Per completezza, indichiamo che il prezzo consigliato ufficiale secondo Amazon è 59.99€. La spedizione è gestita da Amazon e il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma.

Che gioco è Split Fiction

Parliamo di un titolo cooperativo dagli autori di It take two. Con una sola copia del gioco è possibile giocare in due, quindi potete dividere la spesa del gioco con un amico, pagando a testa 18€ circa. Inoltre, il gioco è cross-play quindi potete giocare anche con un amico che è su una piattaforma diversa, che sia PlayStation, Xbox o PC.

Split Fiction ci mette nei panni di due scrittrici che creano mondi digitali ben diversi: fantasy e sci-fi. Le due si ritrovano intrappolate all'interno di questi mondi e devono collaborare per riuscire a scappare, diventando amiche nel frattempo.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Migliori offerte Amazon Italia #Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Split Fiction è al prezzo più basso di sempre su Amazon: basta una copia per giocare in due