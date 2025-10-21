Split Fiction per PS5 in maxi sconto su Amazon: se lo dividi con un amico lo paghi pochissimo

Su Amazon, oggi, viene messa a disposizione una promo molto allettante: Split Fiction per PS5 è in offerta con uno sconto attivo del 26% ed un costo totale e finale d'acquisto di 36,99€ (solo 1€ sopra il minimo storico). Considerando la possibilità di dividere l'acquisto grazie alla funzione "Pass amici", il prezzo si dimezzerebbe e ridurrebbe ulteriormente. Puoi effettuare l'acquisto direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui in basso: Preparati a vivere un'esperienza unica con questa avventura cooperativa a schermo condiviso, pensata per due giocatori. In questo titolo, firmato dai creatori di It Takes Two e A Way Out, la collaborazione è tutto: dovrete coordinare le azioni, i tempi di reazione e le strategie per superare insieme ogni sfida.