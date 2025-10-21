0

Split Fiction per PS5 in maxi sconto su Amazon: se lo dividi con un amico lo paghi pochissimo

Su Amazon, oggi, è disponibile una promozione che fa calare il prezzo di Split Fiction (quasi) al suo minimo storico sulla piattaforma.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   21/10/2025
Split Fiction
Split Fiction
Split Fiction
Articoli News Video Immagini

Su Amazon, oggi, viene messa a disposizione una promo molto allettante: Split Fiction per PS5 è in offerta con uno sconto attivo del 26% ed un costo totale e finale d'acquisto di 36,99€ (solo 1€ sopra il minimo storico). Considerando la possibilità di dividere l'acquisto grazie alla funzione "Pass amici", il prezzo si dimezzerebbe e ridurrebbe ulteriormente. Puoi effettuare l'acquisto direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui in basso: Preparati a vivere un'esperienza unica con questa avventura cooperativa a schermo condiviso, pensata per due giocatori. In questo titolo, firmato dai creatori di It Takes Two e A Way Out, la collaborazione è tutto: dovrete coordinare le azioni, i tempi di reazione e le strategie per superare insieme ogni sfida.

Ulteriori dettagli sul gioco

La storia segue Mio e Zoe, due protagoniste che inizialmente non vanno d'accordo, ma che presto capiranno di essere l'una la speranza dell'altra. Il loro legame crescerà attraverso colpi di scena, pericoli e momenti di pura follia, dove solo la fiducia reciproca potrà salvarle.

Mio e Zoe
Mio e Zoe

Durante l'avventura, vi troverete ad affrontare situazioni surreali e mondi nati dalla loro immaginazione: fuggire da un sole in supernova, sfidare una scimmia a una gara di ballo, surfare sull'hoverboard, combattere un malvagio gattino o cavalcare squali di sabbia. Per avere una visione complessiva più approfondita, ecco la nostra recensione del gioco.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Migliori offerte Amazon Italia #Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Split Fiction per PS5 in maxi sconto su Amazon: se lo dividi con un amico lo paghi pochissimo