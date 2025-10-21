NVIDIA porta il DLSS 4 su dei nuovi titoli al day one e celebra 25 anni di GeForce

La tecnologia NVIDIA DLSS 4 continua ad espandersi rapidamente, arrivando questa settimana su tre nuovi titoli di grande richiamo: The Outer Worlds 2, Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 e Jurassic World Evolution 3. Con oltre 800 giochi che oggi supportano le tecnologie RTX, l'ecosistema GeForce si prepara a un autunno all'insegna delle prestazioni grafiche di nuova generazione.
Il 30 ottobre, NVIDIA festeggerà inoltre 25 anni di GeForce con il Seoul GeForce Gamer Festival, un evento dal vivo ricco di contenuti esclusivi: anteprime mondiali, sessioni di gioco RTX, trailer inediti, premi e musica dal vivo, con una special performance delle LE SSERAFIM.
NVIDIA DLSS 4 nuovi giochi: tutte le novità attese al Seoul GeForce Gamer Festival
Durante l'evento saranno presentate novità su PUBG Ally di KRAFTON, AION 2 e CINDER CITY di NCSOFT, oltre a un match e-sport dimostrativo. Il festival sarà trasmesso in diretta su Twitch per oltre tre ore, a partire dalle 12:00 italiane.
Tra i nuovi giochi con DLSS 4, The Outer Worlds 2 di Obsidian Entertainment si distingue per il supporto a Multi Frame Generation, DLSS Frame Generation e DLSS Super Resolution, con illuminazione ray-traced tramite Lumen. Il titolo sarà disponibile in Early Access dal 24 ottobre e in versione completa il 29. I driver GeForce Game Ready ottimizzano le prestazioni, e chi non dispone di hardware RTX potrà giocarlo via GeForce NOW Premium.
NVIDIA DLSS 4 nuovi giochi: ulteriori dettagli su Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 e Jurassic World Evolution 3
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, sviluppato da The Chinese Room e Paradox Interactive, immerge i giocatori in una Seattle oscura e dominata dai vampiri. Con DLSS 4 e Super Resolution, le GPU GeForce RTX serie 50 moltiplicano i frame rate fino a 6,1 volte, con la RTX 5090 che supera i 340 FPS. Anche in questo caso, il titolo sarà disponibile tramite cloud gaming.
In Jurassic World Evolution 3, gli utenti potranno creare il proprio parco dei dinosauri con grafica ancora più realistica grazie a DLSS 4, NVIDIA Reflex e illuminazione RTXGI. Completano la lineup NINJA GAIDEN 4, con DLSS Super Resolution per battaglie più fluide, e GODBREAKERS, roguelite action in arrivo il 23 ottobre, ottimizzato per schede GeForce RTX.