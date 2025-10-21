NVIDIA porta il DLSS 4 su dei nuovi titoli al day one e celebra 25 anni di GeForce

NVIDIA DLSS 4 nuovi giochi: tutte le novità attese al Seoul GeForce Gamer Festival

Durante l'evento saranno presentate novità su PUBG Ally di KRAFTON, AION 2 e CINDER CITY di NCSOFT, oltre a un match e-sport dimostrativo. Il festival sarà trasmesso in diretta su Twitch per oltre tre ore, a partire dalle 12:00 italiane.

Tra i nuovi giochi con DLSS 4, The Outer Worlds 2 di Obsidian Entertainment si distingue per il supporto a Multi Frame Generation, DLSS Frame Generation e DLSS Super Resolution, con illuminazione ray-traced tramite Lumen. Il titolo sarà disponibile in Early Access dal 24 ottobre e in versione completa il 29. I driver GeForce Game Ready ottimizzano le prestazioni, e chi non dispone di hardware RTX potrà giocarlo via GeForce NOW Premium.