ARC Raiders, Pax Dei e Keeper ricevono il supporto a DLSS 4: pronti i nuovi driver Game Ready

Settimana ricca per i giocatori GeForce RTX: NVIDIA ha confermato che ARC Raiders, Pax Dei e Keeper riceveranno il supporto a DLSS 4 con Multi Frame Generation, portando prestazioni moltiplicate e un salto di qualità visiva notevole. L'aggiornamento coincide con il rilascio dei nuovi driver Game Ready, ottimizzati per i principali titoli in arrivo, tra cui The Outer Worlds 2 e Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2.
DLSS 4 debutta su ARC Raiders e Pax Dei
ARC Raiders, l'action multiplayer di Embark Studios, sarà protagonista del Server Slam Open Test dal 17 al 19 ottobre, con DLSS 4, Reflex e RTXGI già integrati. Il titolo sfrutta appieno la potenza delle GPU GeForce RTX serie 50, offrendo un'esperienza adrenalinica con illuminazione realistica e latenza ridotta. Nel frattempo, Pax Dei, l'MMO sandbox di Mainframe Industries, lascerà l'Early Access il 16 ottobre con supporto completo al nuovo DLSS 4 e un modello AI aggiornato per DLSS Super Resolution, garantendo una fedeltà d'immagine mai vista.
Il 17 ottobre debutterà Keeper, la nuova avventura surreale di Double Fine Productions. Il gioco supporterà DLSS Frame Generation e Super Resolution, aggiornabili a DLSS 4 tramite NVIDIA App per ottenere fluidità e nitidezza ai massimi livelli. Lo stesso giorno, anche la demo di Warhammer 40.000: Space Marine 2 e lo sparatutto Farlight 84 introdurranno il supporto a DLSS 4 con Multi Frame Generation, portando frame rate più elevati e maggiore reattività.
Nuovi driver Game Ready e bonus GeForce Rewards
I nuovi driver Game Ready preparano il sistema non solo per ARC Raiders e Pax Dei, ma anche per The Outer Worlds 2 e Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, entrambi in arrivo entro fine mese. E per chi è ancora immerso nel mondo di Borderlands 4, NVIDIA ha riservato una sorpresa: una Golden Key esclusiva ottenibile tramite GeForce Rewards nella NVIDIA App, utile per potenziare il proprio equipaggiamento nel gioco. L'azienda ha infine ricordato che la nuova serie GeForce RTX 50 rappresenta la piattaforma ideale per sfruttare al massimo il DLSS 4 e le innovazioni basate sull'intelligenza artificiale. Tra le offerte attive spicca la MSI GeForce RTX 5070 12G Ventus 3X OC, disponibile su Amazon.it a 379,90€, perfetta per chi desidera aggiornare la propria configurazione in vista delle grandi uscite di ottobre.