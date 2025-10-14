ARC Raiders, Pax Dei e Keeper ricevono il supporto a DLSS 4: pronti i nuovi driver Game Ready

Settimana ricca per i giocatori GeForce RTX: NVIDIA ha confermato che ARC Raiders, Pax Dei e Keeper riceveranno il supporto a DLSS 4 con Multi Frame Generation, portando prestazioni moltiplicate e un salto di qualità visiva notevole. L'aggiornamento coincide con il rilascio dei nuovi driver Game Ready, ottimizzati per i principali titoli in arrivo, tra cui The Outer Worlds 2 e Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2.

DLSS 4 debutta su ARC Raiders e Pax Dei ARC Raiders, l'action multiplayer di Embark Studios, sarà protagonista del Server Slam Open Test dal 17 al 19 ottobre, con DLSS 4, Reflex e RTXGI già integrati. Il titolo sfrutta appieno la potenza delle GPU GeForce RTX serie 50, offrendo un'esperienza adrenalinica con illuminazione realistica e latenza ridotta. Nel frattempo, Pax Dei, l'MMO sandbox di Mainframe Industries, lascerà l'Early Access il 16 ottobre con supporto completo al nuovo DLSS 4 e un modello AI aggiornato per DLSS Super Resolution, garantendo una fedeltà d'immagine mai vista. NVIDIA sceglie Samsung Foundry per i chip IA: nasce una nuova alleanza strategica nel silicio Il 17 ottobre debutterà Keeper, la nuova avventura surreale di Double Fine Productions. Il gioco supporterà DLSS Frame Generation e Super Resolution, aggiornabili a DLSS 4 tramite NVIDIA App per ottenere fluidità e nitidezza ai massimi livelli. Lo stesso giorno, anche la demo di Warhammer 40.000: Space Marine 2 e lo sparatutto Farlight 84 introdurranno il supporto a DLSS 4 con Multi Frame Generation, portando frame rate più elevati e maggiore reattività.