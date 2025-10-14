NVIDIA sceglie Samsung Foundry per i chip IA: nasce una nuova alleanza strategica nel silicio

NVIDIA ha ufficialmente incluso Samsung Foundry tra i suoi partner strategici per la produzione di silicon personalizzato, segnando una svolta significativa nel panorama globale dei semiconduttori e un traguardo importante per il colosso sudcoreano.

L'annuncio è arrivato in occasione dell'OCP Global Summit 2025, dove la società guidata da Jensen Huang ha confermato l'ingresso di Samsung Foundry nel proprio ecosistema NVLink Fusion, un'infrastruttura che integra partner specializzati nella progettazione e produzione di chip su misura per l'intelligenza artificiale.

Con questa collaborazione, Samsung Foundry diventa parte integrante della catena di sviluppo di CPU e XPU personalizzate, offrendo competenze che spaziano dalla progettazione alla produzione, passando per fasi cruciali come la verifica, l'integrazione e il tape-out.