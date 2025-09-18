NVIDIA e Intel uniscono le forze: investimento da 5 miliardi di dollari, nuova era per PC e AI Computing

In un annuncio che scuote l'intero settore tecnologico, NVIDIA e Intel hanno rivelato una partnership da 5 miliardi di dollari per lo sviluppo congiunto di chip di nuova generazione. L'accordo prevede la creazione di SoC x86 con GPU RTX integrate, destinati sia al mercato consumer sia all'ambito dell'intelligenza artificiale.

Per Intel questa collaborazione rappresenta un'opportunità per riconquistare ancor di più fiducia sul mercato. La scelta di NVIDIA, leader indiscusso nel settore delle GPU, di investire e collaborare con Team Blue è un chiaro segnale di fiducia nelle potenzialità dell'architettura x86.