NVIDIA e Intel uniscono le forze: investimento da 5 miliardi di dollari, nuova era per PC e AI Computing

In un annuncio che scuote l'intero settore tecnologico, NVIDIA e Intel hanno rivelato una partnership da 5 miliardi di dollari per lo sviluppo congiunto di chip di nuova generazione. L'accordo prevede la creazione di SoC x86 con GPU RTX integrate, destinati sia al mercato consumer sia all'ambito dell'intelligenza artificiale.
Per Intel questa collaborazione rappresenta un'opportunità per riconquistare ancor di più fiducia sul mercato. La scelta di NVIDIA, leader indiscusso nel settore delle GPU, di investire e collaborare con Team Blue è un chiaro segnale di fiducia nelle potenzialità dell'architettura x86.
NVIDIA e Intel: la realizzazioni delle nuove CPU
Secondo un post ufficiale di NVIDIA, Intel costruirà CPU personalizzate x86 con GPU RTX integrate, aprendo la strada a nuove soluzioni pensate per i PC di fascia alta e, soprattutto, per i cluster IA. L'accordo prevede due linee di sviluppo distinte:
- Per i data center, Intel realizzerà CPU x86 personalizzate per NVIDIA, che verranno integrate nelle piattaforme di infrastruttura IA del colosso verde.
- Per il mercato consumer, Intel produrrà SoC x86 con chiplet RTX dedicati, una soluzione che unisce la potenza delle CPU Intel con le capacità grafiche NVIDIA, ideale per PC da gaming e workstation avanzate.
Questa sinergia promette di cambiare il modo in cui CPU e GPU vengono combinate, offrendo prestazioni di nuova generazione senza compromessi.
NVIDIA e Intel: dettagli finanziari
NVIDIA investirà 5 miliardi di dollari in azioni comuni Intel, al prezzo di 23,28 dollari per azione, dopo le necessarie approvazioni regolatorie. L'accordo arriva in un momento delicato: da un lato l'interesse di SoftBank e della Casa Bianca verso Intel, dall'altro la volontà di NVIDIA di rafforzare le collaborazioni con partner statunitensi, soprattutto alla luce delle tensioni con il mercato cinese.
Al momento non sono stati forniti dettagli tecnici approfonditi sui prodotti in arrivo, ma l'unione tra l'esperienza di Intel nell'architettura x86 e la leadership di NVIDIA nelle GPU rappresenta una combinazione dal potenziale enorme. Staremo a vedere cosa ne verrà fuori.