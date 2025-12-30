Brain Health di Samsung è la nuova funzione per rilevare i primi segni di demenza

Secondo indiscrezioni, Samsung presenterà "Brain Health" al CES 2026. Questa funzione sarebbe in grado di rilevare i primissimi segnali di declino cognitivo e demenza , una svolta molto importante che potrebbe aiutare gli utenti a monitorare eventuali cambiamenti. Lo scorso settembre Samsung stessa ha annunciato di aver sviluppato un metodo per monitorare queste variazioni cognitive, sia tramite telefono che smartwatch. Se si dimostrasse efficace, Brain Health potrebbe davvero aiutare le persone a riconoscere in tempo i primi segnali di allarme. Vediamo ulteriori dettagli.

Cos’è Brain Health e come dovrebbe funzionare

A riportare le informazioni è il sito Chosun Biz, secondo cui Samsung annuncerà il nuovo servizio al CES 2026. Brain Health analizzerà i dati raccolti quotidianamente dallo smartphone e dagli accessori indossabili, per rilevare eventuali cambiamenti nelle funzioni cognitive. Tra i dati analizzati e raccolti troviamo voce e modelli di sonno, secondo quanto riportato. L'annuncio originale di Samsung menzionava anche l'analisi di modelli di messaggistica, utilizzo delle app e velocità di digitazione, ma in ogni caso si tratta di informazioni da prendere con la dovuta cautela.

Samsung presenterà la funzione al CES 2026

Poiché molti di questi elementi sono legati alla privacy, sarà fondamentale capire come influiranno sull'utente e quali informazioni verranno effettivamente utilizzate. In ogni caso, una funzione del genere sarebbe sicuramente molto utile. A quanto pare dovrebbe fornire anche programmi personalizzati di allenamento mentale (ricordate Brain Training del Dr. Kawashima?) e misure preventive in caso di declino cognitivo. In situazioni critiche dovrebbe anche avvisare gli assistenti.