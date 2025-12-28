Samsung è pronta a presentare, al CES 2026, due nuovi device audio che reinventano il concetto di speaker domestico

Samsung si prepara al CES 2026 con una nuova visione del design audio domestico, presentando due diffusori wireless che non cercano più di nascondersi nell'arredamento, ma di diventarne una parte integrante. Dopo anni in cui l'azienda ha puntato su prodotti "camuffati" come The Frame TV o il Music Frame, il nuovo progetto ribalta il concetto: il diffusore non imita un'opera d'arte, ma è esso stesso un oggetto artistico. Per realizzare questa idea, Samsung ha collaborato con il designer francese Erwan Bouroullec, noto per il suo approccio essenziale e scultoreo.

Music Studio 5 e Music Studio 7: i nuovi speaker Samsung Il risultato è la linea Music Studio, composta dai modelli Music Studio 5 e Music Studio 7, ispirati a quello che l'azienda definisce il "concetto del punto", un elemento ricorrente nella musica e nelle arti visive. Il Music Studio 5 è il modello più compatto della gamma. Il suo design circolare può evocare simboli musicali come la fermata, che indica il prolungamento di una nota o di un silenzio. Samsung annuncia il primo monitor Odyssey 3D 6K e nuovi modelli per ridefinire il gaming competitivo Dal punto di vista tecnico, integra un woofer da 4 pollici e due tweeter dotati di guida d'onda integrata. Più ambizioso è il Music Studio 7, un diffusore 3.1.1 canali progettato per offrire maggiore profondità sonora. Può essere utilizzato singolarmente, in coppia per un effetto stereo più ampio, oppure integrato con altri dispositivi Samsung compatibili.