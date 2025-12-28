Digital Foundry svela le migliori e le peggiori conversioni per PC del 2025

Digital Foundry ha discusso in un video quali sono stati i giochi tecnicamente migliori su PC nel 2025 e quali quelli più problematici.

Con il 2025 agli sgoccioli, anche Digital Foundry ha voluto tirare le somme sui videogiochi usciti quest'anno, proponendo una selezione delle tre migliori e delle tre peggiori versioni PC analizzate nel corso dei mesi. Secondo i tech enthusiast della redazione, non è stata un'annata particolarmente negativa per i giocatori PC: molte compagnie sembrano aver preso più sul serio questa piattaforma, puntando a lanciare conversioni curate e performanti. Ciò non significa, però, che siano mancati scivoloni, anche di alto profilo.

Le versioni PC premiate da Digital Foundry Tra le migliori conversioni per PC per Digital Foundry spicca Doom: The Dark Ages, che rappresenta quasi un manifesto di come dovrebbe essere una conversione moderna. Al netto dei dubbi iniziali per la presenza forzata del Ray Tracing, il gioco su PC offre prestazioni solide anche su configurazioni di fascia bassa, ed è persino Verificato per Steam Deck. Merito di un lavoro di ottimizzazione impeccabile e di un motore grafico capace di adattarsi senza problemi a un'ampia gamma di configurazioni. Per motivi simili, tra i promossi c'è anche Kingdom Come: Deliverance 2, che ha sorpreso positivamente i tech enthusiast. Il titolo di Warhorse pur proponendo un mondo di gioco vasto e complesso, garantisce un'esperienza priva di stuttering ed è scalabile con un gran numero di configurazioni, raggiungendo stabilmente i 60fps anche configurazioni di fascia bassa. Anche Assassin's Creed Shadows è stato promosso a pieni voti per la scalabilità eccellente, unita a una cura tecnica di alto livello: illuminazione globale con riflessi speculari credibili, supporto a molteplici tecnologie di upscaling e frame generation, dynamic resolution scaling ed effetti atmosferici di altissimo livello.