Samsung Galaxy S26 vs Galaxy S25: cosa cambia davvero (e quanto costano in Italia)

Samsung ha presentato la nuova serie Samsung Galaxy S26, composta da S26, S26+ e S26 Ultra. Il confronto con la gamma Samsung Galaxy S25 è inevitabile, soprattutto considerando che in Italia (come nel resto del mondo) i prezzi di lancio sono aumentati su alcuni modelli.
La differenza più evidente riguarda il modello base, che cresce di prezzo ma introduce anche alcuni miglioramenti concreti. S26+ invece sale di costo con aggiornamenti più contenuti, mentre Ultra mantiene il posizionamento premium con poche variazioni strutturali ma nuove opzioni di memoria.
- S25 vs S26 12/256GB: 989€/1.029€
- S25 vs S26 12/512GB: 1.109€/1.229€
- S25+ vs S26+ 12/256GB: 1.189€/1.289€
- S25+ vs S26+ 12/512GB: 1.309€/1.489€
- S25 Ultra vs S26 Ultra 12/256GB: 1.499€/1.499€
- S25 Ultra vs S26 Ultra 12/512GB: 1.619€/1.699€
- S25 Ultra vs S26 Ultra 12/1TB: 1.859€/1.999€ (ma diventa 16/1TB)
Galaxy S26 vs S25: cosa cambia nel modello base
Samsung Galaxy S26 introduce un display OLED leggermente più grande, passando da 6,2 pollici a 6,3 pollici, mantenendo risoluzione Full HD+ (2340 x 1080) e refresh rate fino a 120Hz. Le dimensioni crescono leggermente e il peso passa da 162 a 167 grammi. La batteria aumenta da 4.000 mAh a 4.300 mAh, un miglioramento concreto rispetto alla generazione precedente. Anche lo storage di partenza raddoppia: si parte ora da 256 GB invece di 128 GB.
Il processore viene aggiornato a Snapdragon 8 Elite Gen 5, evoluzione del chip montato su S25. Le fotocamere restano sostanzialmente identiche sulla carta: 50 MP principale, 12 MP ultrawide e 10 MP teleobiettivo. Anche il comparto video rimane allineato con 8K a 30 fps e 4K fino a 60 fps.
Un cambiamento meno positivo riguarda la connettività: S26 perde il supporto mmWave 5G, mantenendo comunque Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4. Nel complesso, l'aumento di prezzo del modello base è parzialmente compensato da più memoria interna e batteria più capiente.
Galaxy S26+ vs S25+: pochi cambiamenti, prezzo più alto
Samsung Galaxy S26 Plus mantiene il display OLED da 6,7 pollici con risoluzione 3120 x 1440 e refresh rate fino a 120Hz, esattamente come S25+. Anche batteria e dimensioni restano identiche, con 4.900 mAh e 190 grammi di peso. Il processore viene aggiornato al nuovo Snapdragon 8 Elite Gen 5, ma il comparto fotografico resta invariato rispetto alla generazione precedente.
La differenza più evidente è il prezzo: S26+ costa 100 euro in più rispetto al corrispondente S25+, senza introdurre miglioramenti significativi in termini di batteria, display o fotocamere. È probabilmente il modello dove l'aumento appare meno giustificato.
Galaxy S26 Ultra vs S25 Ultra: continuità con qualche ritocco
Samsung Galaxy S26 Ultra resta il modello di punta. Il display OLED da 6,9 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate fino a 120Hz non cambia. Anche la batteria rimane da 5.000 mAh. Il processore viene aggiornato al nuovo Snapdragon 8 Elite Gen 5. Sul fronte fotografico, troviamo ancora il sensore principale da 200 MP, accompagnato da ultrawide da 50 MP e doppio teleobiettivo. Le capacità video migliorano leggermente con 8K a 30 fps e 4K fino a 120 fps.
Ultra continua a supportare la S Pen, la ricarica wireless fino a 25W e certificazione IP68. Il prezzo di partenza resta invariato a 1.499 euro per la versione 12/256 GB, ma le varianti superiori aumentano sensibilmente. La configurazione top 16/1 TB raggiunge i 1.999 euro, 140 euro in più rispetto all'equivalente S25 Ultra da 1 TB.