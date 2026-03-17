Intel presenta i nuovi Core Ultra 200HX Plus: più potenza e nuove tecnologie per i laptop da gaming

Intel ha annunciato ufficialmente la nuova famiglia di processori Core Ultra 200HX Plus. Questa linea rappresenta un "refresh" che introduce miglioramenti architetturali, maggiore efficienza e nuove tecnologie dedicate a gaming e produttività. I due modelli principali sono Core Ultra 9 290HX Plus e Core Ultra 7 270HX Plus.
Il primo è il top di gamma, con 24 core (8 Performance e 16 Efficient) e frequenza boost fino a 5,5 GHz, mentre il secondo offre 20 core (8P + 12E) con boost fino a 5,3 GHz. Entrambi utilizzano le nuove architetture Lion Cove per i P-core e Skymont per gli E-core, mantenendo un TDP massimo di 160W.
Le principali novità dei nuovi Intel Core Ultra 200HX Plus
Una delle novità principali è l'aumento della frequenza die-to-die (D2D), che raggiunge i 3,0 GHz con un incremento fino a 900 MHz rispetto ai modelli precedenti. Questo miglioramento riduce la latenza tra CPU e controller di memoria, contribuendo a prestazioni migliori soprattutto nei videogiochi.
Intel introduce inoltre il nuovo Binary Optimization Tool, una tecnologia progettata per migliorare le prestazioni delle applicazioni ottimizzando automaticamente il codice eseguibile. Questo sistema permette di aumentare l'efficienza anche per software non progettati specificamente per queste CPU.
Prestazioni e connettività dei nuovi Intel Core Ultra 200HX Plus
Dal punto di vista delle prestazioni, il Core Ultra 9 290HX Plus offre un miglioramento medio dell'8% nei giochi rispetto al modello precedente, con picchi fino al 24%. Nei confronti di CPU più datate, come l'Intel Core i9-12900HX, il salto può arrivare fino al 62% in ambito gaming.
Anche la connettività è all'avanguardia, con supporto a Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 e Thunderbolt 5, che consente trasferimenti fino a 80 Gbps. I nuovi processori saranno disponibili in numerosi laptop di fascia alta, consolidando la posizione di Intel nel mercato dei notebook ad alte prestazioni. Che cosa ne pensate? Fateci sapere la vostra opinione a riguardo lasciando un commento.