Intel presenta i nuovi Core Ultra 200HX Plus: più potenza e nuove tecnologie per i laptop da gaming

Intel ha annunciato ufficialmente la nuova famiglia di processori Core Ultra 200HX Plus. Questa linea rappresenta un "refresh" che introduce miglioramenti architetturali, maggiore efficienza e nuove tecnologie dedicate a gaming e produttività. I due modelli principali sono Core Ultra 9 290HX Plus e Core Ultra 7 270HX Plus.

Il primo è il top di gamma, con 24 core (8 Performance e 16 Efficient) e frequenza boost fino a 5,5 GHz, mentre il secondo offre 20 core (8P + 12E) con boost fino a 5,3 GHz. Entrambi utilizzano le nuove architetture Lion Cove per i P-core e Skymont per gli E-core, mantenendo un TDP massimo di 160W.