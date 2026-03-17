Street Fighter 6 dà il benvenuto ad Alex, che è disponibile da oggi

Alex è disponibile da oggi nel roster di Street Fighter 6, come conferma lo spettacolare trailer di lancio pubblicato per l'occasione da Capcom, che illustra tutte le novità e i contenuti del pacchetto dedicato a questo personaggio.

Introdotto per la prima volta ai tempi di Street Fighter III: New Generation, Alex si è evoluto nel corso del tempo, arricchendo il proprio repertorio di nuove e devastanti mosse che avremo appunto modo di sperimentare nell'ultimo capitolo della serie di picchiaduro a incontri.

Potremo utilizzare il nuovo personaggio in tutte e tre le modalità di gioco: dagli entusiasmanti scontri del Fighting Ground allo sfaccettato percorso del World Tour, dove figura come maestro, per arrivare infine alle battaglie fra avatar del Battle Hub.

Lo stile di combattimento di Alex si rifà al wrestling e include colpi devastanti, prese e proiezioni in grado di sorprendere gli avversari, nonché una nuova posizione caratterizzata da combinazioni di grande impatto.