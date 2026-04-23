Ingrid su Street Fighter 6 ha una data d'uscita e tanti nuovi dettagli

Trailer e altri dettagli

La compagnia giapponese ha anche pubblicato un nuovo trailer per svelare tutte le tecniche del personaggio e il suo retroterra.

Il combat system di Ingrid ruota attorno a una meccanica unica chiamata Sun Crests: la lottatrice può infondersi con il potere del sole fino a quattro volte, potenziando i propri attacchi con colpi extra, maggiore portata e nuove combo.

Il suo kit di mosse è un vero e proprio arsenale fatto di luce. Dalla distanza può fare affidamento sul Sun Shot, un proiettile luminoso la cui traiettoria e velocità variano a seconda della pressione del tasto, oppure sui letali raggi energetici Sun Flare (a terra) e Solar Burst (in aria). Per confondere gli avversari e gestire le distanze, Ingrid è dotata di Vanishing Sun, un teletrasporto a corto raggio, e di un efficace contrattacco frontale chiamato Sun Veil, capace di assorbire i proiettili e nullificare i danni (sebbene non sia efficace contro le Super o i colpi multipli). Per chiudere le distanze, c'è l'attacco rotante Sun Rise, che apre anche a diverse combo.

Le sue Super Art, invece, sono uno spettacolo pirotecnico: il Livello 1 (Shining Sun) è una scarica di calci magici; il Livello 2 (Order of the Sun) richiama una pioggia di energia solare dal cielo; infine, il Livello 3 (Cosmic Ray) scatena il suo potere supremo, un raggio energetico devastante in grado di colpire l'avversario da un'estremità all'altra dello schermo.

I giocatori potranno sbloccare Ingrid dal 28 maggio se possiedono o acquistano lo Year 3 Character Pass o lo Year 3 Ultimate Pass. La lottatrice arriverà con due costumi: l'Outfit 1 presenterà un look totalmente inedito, pensato per i suoi viaggi transdimensionali, mentre l'Outfit 2 farà la gioia dei nostalgici, riproponendo la sua classica uniforme scolastica viola. Speriamo che in questo caso non ci siano incesti da commentare.