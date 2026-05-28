0

L'aggiornamento di Street Fighter 6 chiude l'Anno 3: arrivano Ingrid e l'Avatar Arcade

Con l'arrivo di Ingrid si conclude ufficialmente il terzo anno di supporto al titolo, l'aggiornamento introduce costumi inediti per i personaggi e l'inedita modalità PvE Avatar Arcade.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   28/05/2026
Ingrid con un libro in mano
Street Fighter 6
Street Fighter 6
News Video Immagini

Da oggi il personaggio di Ingrid è ufficialmente disponibile nel roster di Street Fighter 6. L'aggiornamento è stato pubblicato per tutte le piattaforme ossia PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X e S, PC eNintendo Switch 2.

La lottatrice, apparsa originariamente in Capcom Fighting Evolution nel 2004 e successivamente in Street Fighter Alpha 3 MAX nel 2006, è ora utilizzabile in tutte e tre le sezioni principali del gioco: Fighting Ground, World Tour e Battle Hub.

Tutti i dettagli

I giocatori possono sbloccare Ingrid tramite lo Street Fighter 6 Character Pass Year 3, l'Ultimate Pass Year 3, oppure acquistandola singolarmente utilizzando i Fighter Coins. Al momento del lancio, il personaggio dispone di due costumi: l'Outfit 1, che rappresenta il suo abbigliamento interdimensionale standard, e l'Outfit 2, un'uniforme scolastica viola ispirata alla sua prima apparizione. Quest'ultimo può essere acquistato con valuta in-game o sbloccato gratuitamente massimizzando il livello di legame con lei nella modalità World Tour o riempiendo la sua barra di acquisizione nell'Avatar Arcade.

Dal punto di vista del gameplay, Ingrid si distingue per uno stile di combattimento basato sul controllo degli spazi e sul mantenimento della distanza, utilizzando proiettili di energia cosmica e movimenti di danza per tenere lontani gli avversari.

Street Fighter 6 riceverà presto due nuove modalità basate sugli Avatar, insieme al DLC di Ingrid Street Fighter 6 riceverà presto due nuove modalità basate sugli Avatar, insieme al DLC di Ingrid

Dal punto di vista narrativo, l'arrivo del personaggio a Metro City segna anche il capitolo finale della storia legata alla modalità World Tour. L'aggiornamento, tuttavia, amplia l'offerta ludica introducendo due nuove modalità dedicate agli avatar creati dai giocatori: il Random Avatar Match e l'Avatar Arcade.

Il Random Avatar Match è una modalità competitiva uno contro uno in cui i giocatori possono utilizzare le proprie combinazioni personalizzate di stili ed equipaggiamenti, ma con statistiche e livelli normalizzati, garantendo così scontri bilanciati.

L'Avatar Arcade, invece, è una modalità contro l'intelligenza artificiale in cui l'avatar del giocatore affronta i Maestri per apprenderne gli stili e acquisire nuove mosse. Questa sezione include i Battle Tour, che permettono di sbloccare e visualizzare i finali dei precedenti capitoli storici della serie Street Fighter. L'esperienza e gli oggetti ottenuti in questa modalità possono essere impiegati nelle battaglie tra avatar senza limiti di livello presenti nel Battle Hub.

L'inserimento di Ingrid chiude il ciclo di contenuti dell'Anno 3 di Street Fighter 6. Per l'occasione, Capcom ha reso disponibile l'Outfit 3 per lei e per gli altri lottatori di questa stagione (Sagat, C. Viper e Alex). Inoltre, tutti i personaggi del gioco hanno ricevuto gratuitamente i costumi "Sporty DriveTech" e sono state aggiunte 28 nuove illustrazioni per la schermata "New Challenger", realizzate dai vincitori di un concorso dedicato alla community.

Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
L'aggiornamento di Street Fighter 6 chiude l'Anno 3: arrivano Ingrid e l'Avatar Arcade