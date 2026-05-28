L'aggiornamento di Street Fighter 6 chiude l'Anno 3: arrivano Ingrid e l'Avatar Arcade

La lottatrice, apparsa originariamente in Capcom Fighting Evolution nel 2004 e successivamente in Street Fighter Alpha 3 MAX nel 2006, è ora utilizzabile in tutte e tre le sezioni principali del gioco: Fighting Ground, World Tour e Battle Hub.

Da oggi il personaggio di Ingrid è ufficialmente disponibile nel roster di Street Fighter 6 . L'aggiornamento è stato pubblicato per tutte le piattaforme ossia PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X e S, PC eNintendo Switch 2.

Tutti i dettagli

I giocatori possono sbloccare Ingrid tramite lo Street Fighter 6 Character Pass Year 3, l'Ultimate Pass Year 3, oppure acquistandola singolarmente utilizzando i Fighter Coins. Al momento del lancio, il personaggio dispone di due costumi: l'Outfit 1, che rappresenta il suo abbigliamento interdimensionale standard, e l'Outfit 2, un'uniforme scolastica viola ispirata alla sua prima apparizione. Quest'ultimo può essere acquistato con valuta in-game o sbloccato gratuitamente massimizzando il livello di legame con lei nella modalità World Tour o riempiendo la sua barra di acquisizione nell'Avatar Arcade.

Dal punto di vista del gameplay, Ingrid si distingue per uno stile di combattimento basato sul controllo degli spazi e sul mantenimento della distanza, utilizzando proiettili di energia cosmica e movimenti di danza per tenere lontani gli avversari.

Dal punto di vista narrativo, l'arrivo del personaggio a Metro City segna anche il capitolo finale della storia legata alla modalità World Tour. L'aggiornamento, tuttavia, amplia l'offerta ludica introducendo due nuove modalità dedicate agli avatar creati dai giocatori: il Random Avatar Match e l'Avatar Arcade.

Il Random Avatar Match è una modalità competitiva uno contro uno in cui i giocatori possono utilizzare le proprie combinazioni personalizzate di stili ed equipaggiamenti, ma con statistiche e livelli normalizzati, garantendo così scontri bilanciati.

L'Avatar Arcade, invece, è una modalità contro l'intelligenza artificiale in cui l'avatar del giocatore affronta i Maestri per apprenderne gli stili e acquisire nuove mosse. Questa sezione include i Battle Tour, che permettono di sbloccare e visualizzare i finali dei precedenti capitoli storici della serie Street Fighter. L'esperienza e gli oggetti ottenuti in questa modalità possono essere impiegati nelle battaglie tra avatar senza limiti di livello presenti nel Battle Hub.

L'inserimento di Ingrid chiude il ciclo di contenuti dell'Anno 3 di Street Fighter 6. Per l'occasione, Capcom ha reso disponibile l'Outfit 3 per lei e per gli altri lottatori di questa stagione (Sagat, C. Viper e Alex). Inoltre, tutti i personaggi del gioco hanno ricevuto gratuitamente i costumi "Sporty DriveTech" e sono state aggiunte 28 nuove illustrazioni per la schermata "New Challenger", realizzate dai vincitori di un concorso dedicato alla community.