Il monitor MSI MAG QD-OLED da 26,5" e 240 Hz è su Amazon al minimo storico

Se sei alla ricerca di un nuovo monitor, l' MSI MAG QD-OLED da 26,5" è su Amazon a 399 € rispetto al prezzo mediano di 435,51 €, permettendoti di risparmiare l'8%. Si tratta del prezzo minimo storico , per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Immagini nitide e risposte rapide

Questo monitor flat da 26,5" ha una risoluzione 2560 x 1440 e una frequenza di aggiornamento a 240 Hz per offrirti gameplay fluidi e convincenti in ogni contesto. A contribuire è il tempo di risposta di 0,03 ms, mentre il dissipatore in grafene senza ventole migliora la durata del pannello. Inoltre, è incluso l'OLED Care 2.0 per evitare il burn-in, insieme alla modalità console, AI Smart Crosshair, e stand regolabile a quattro vie.

Monitor MSI MAG

Il pannello Quantum Dot OLED WQHD supporta fino a 1,07 miliardi di colori per immagini nitide e convincenti. Lato connettività troviamo DisplayPort 1.4a e porte HDMI 2.1. Nel complesso si tratta di un buon prodotto, ma è strettamente consigliato ai giocatori.