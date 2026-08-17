Immergiti nel vampiresco universo di V Rising: in offerta su Instant Gaming, ottieni una key per Steam

Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile un maxi sconto che fa calare drasticamente il prezzo di V Rising: l'offerta prevede un risparmio dell'81% per un costo finale d'acquisto di 8,04€ (IVA inclusa) . Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina dedicata dal box qui sotto: V Rising è un action RPG survival a tema vampiri che mette il giocatore nei panni di una creatura appena risvegliata dopo secoli di sonno. Indebolito e bisognoso di sangue, dovrai cacciare per recuperare le tue forze, evitando la luce del sole che può trasformarti rapidamente in cenere. L'obiettivo è costruire un potente castello e creare un vero e proprio impero oscuro .

Ulteriori dettagli sul gioco

Il mondo di Vardoran è ricco di pericoli e creature soprannaturali. Potrai esplorare foreste, campagne e caverne alla ricerca di risorse, affrontando villaggi, accampamenti di banditi, soldati sacri e potenti boss. Sconfiggere i nemici permette di ottenere il loro sangue e rubarne i poteri.

La costruzione del castello rappresenta un elemento centrale dell'esperienza: potrai personalizzare il tuo dominio, proteggere i tesori e creare strutture dedicate ai servitori e agli alleati.

L'avventura può essere affrontata in solitaria oppure insieme ad altri vampiri, collaborando o entrando in conflitto con altri giocatori attraverso razzie e battaglie. Il combattimento combina armi e abilità magiche, con comandi WASD e mira tramite cursore, permettendo di schivare proiettili e utilizzare skillshot con precisione.