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The Last of Us: Stagione 3 include gli attori originali di Abby e Lev, ma in ruoli diversi

In occasione del The Last of Us Day, intanto emergono alcune nuove informazioni interessanti sulla serie TV in vista della terza stagione, come particolari aggiunte al cast degli attori.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   26/09/2026
Abbie in The Last of Us: Parte II
The Last of Us Parte II Remastered
The Last of Us Parte II Remastered
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HBO ha annunciato nuovi attori aggiunti al cast di The Last of Us: Stagione 3, tra i quali notiamo il ritorno degli interpreti originali di Abby e Lev nel videogioco, che però sono stati chiamati a interpretare altri ruoli.

Curiosamente, forse proprio per omaggiare la tradizione del videogioco, la Stagione 3 di The Last of Us concede dunque spazio a Laura Bailey e Ian Alexander, che originariamente interpretavano Abby e Lev con le loro voci, ma che nella serie TV avranno invece ruoli differenti e slegati dalla storia originale.

Insieme ai due è stato annunciato anche un altro attore di spicco che andrà a unirsi al cast per la terza stagione della serie, ovvero John Goodman, un nome decisamente di rilievo all'interno della nuova produzione.

Il cast originale remixato

Non è la prima volta che la serie TV di The Last of Us effettua un "remix" degli attori originali visti nei videogiochi: anche Troy Baker, che in questi interpreta Joel Miller, è stato inserito nel cast per coprire il ruolo di James, un membro di una fazione di sopravvissuti dedita al cannibalismo e dunque decisamente distante dal suo ruolo originale.

Laura Bailey, John Goodman e Ian Alexander
Laura Bailey, John Goodman e Ian Alexander

Allo stesso modo, nuove collocazioni sono state trovate anche per Laura Bailey e Ian Alexander, con la prima che, in effetti, aveva già effettuato un brevissimo cameo nel finale della Stagione 1 come una delle infermiere che cercano di operare Ellie.

Il director di The Last of Us si scusa per aver usato God of War Laufey come esempio di giochi AAA "noiosi" Il director di The Last of Us si scusa per aver usato God of War Laufey come esempio di giochi AAA noiosi

Nella Stagione 2, la Bailey interpreterà Elizabeth, un personaggio che sembra essere uno dei leader del gruppo dei Serafiti, mentre Alexander avrà un ruolo legato a quello di Goodman: i due saranno infatti Paco e Joey, due figuri che usano farsi chiamare gli Eroi dell'Highway, anche se non ci sono ulteriori dettagli al riguardo, per ora.

The Last of Us: Stagione 3 andrà in scena su HBO nel 2027, ancora senza una data di uscita precisa e sarà probabilmente l'ultima stagione. Come abbiamo visto questa conclude la storia, ma Naughty Dog non ha a che fare con la produzione.

Sul fronte dei videogiochi, ricordiamo che oggi, 26 settembre, sarebbe ufficialmente il The Last of Us Day come da tradizione, ma Naughty Dog ha deciso di spostare gli annunci collegati a lunedì 28 settembre.

#Serie TV
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