The Last of Us Stagione 3 sarà probabilmente l'ultima, dice HBO

Casey Bloys, capo di HBO , ha commentato cosa possiamo aspettarci dalla serie TV di The Last of Us , spiegando ancora una volta che la terza sarà l'ultima, molto probabilmente.

Le parole del capo di HBO

Durante l'intervista è stato chiesto a Bloys se ancora ritiene - come già precedentemente detto - che la terza sarà l'ultima stagione e il capo della compagnia ha affermato che Mazin ha pianificato la stagione in arrivo come quella finale.

Le informazioni a riguardo sono contrastanti. Infatti, Mazin in precedenza aveva affermato che una quarta stagione sarebbe potuta essere essenziale per il finale dello show, ma Bloys ha spiegato che il tutto potrebbe chiudersi con la terza, magari con più puntate rispetto alle precedenti.

Ricordiamo inoltre che Naughty Dog non è più coinvolta a livello creativo con la serie TV e Neil Druckmann non è più sceneggiatore e regista, visto che ha dato priorità ai lavori sul videogioco Intergalactic: The Heretic Prophet. Considerando che al momento ci sono solo due giochi di The Last of Us, è credibile che una volta "consumata" la storia del secondo capitolo la serie TV non prosegua, non avendo una base sulla quale fondarsi.

Sappiamo poi che Naughty Dog ha un paio di progetti a tema The Last of Us da mostrare, quando sarà il momento.