The Witcher, Netflix rinvia al 2027 la quinta e ultima stagione della serie TV

Rinvio

Il rinvio rappresenta un cambiamento rispetto alle precedenti indicazioni di Netflix, anche considerando che la produzione delle stagioni 4 e 5 è stata realizzata consecutivamente. Le due stagioni sono infatti state concepite come un'unica grande storia, per poi essere suddivise in due blocchi destinati alla distribuzione sulla piattaforma.

La showrunner Lauren Schmidt Hissrich aveva spiegato che gli sceneggiatori avevano affrontato "la stagione 4 e la 5 come un'unica grande storia". Secondo Hissrich, la scelta di dividere il materiale era legata principalmente alle modalità di distribuzione di Netflix, mentre dal punto di vista narrativo le due stagioni raccontano un unico percorso legato alla riunificazione della famiglia composta da Geralt, Yennefer e Ciri. "Alla fine, deve trattarsi di 16 episodi che risultino coesi", aveva aggiunto.

La stagione 5 dovrà quindi raccogliere l'eredità di una quarta stagione che ha segnato un momento difficile per l'adattamento televisivo. Gli ultimi episodi hanno ricevuto alcune delle peggiori valutazioni critiche della serie, mentre il cambio di protagonista ha continuato a rappresentare uno dei principali elementi di discussione tra il pubblico. A partire dalla quarta stagione, infatti, Geralt non è più interpretato da Henry Cavill, che aveva lasciato la produzione nel 2022, ma da Liam Hemsworth.

The Witcher aveva debuttato su Netflix nel 2019 con Cavill nel ruolo del protagonista, affiancato da Anya Chalotra nei panni di Yennefer, Freya Allan in quelli di Ciri, Eamon Farren come Cahir e Joey Batey nel ruolo di Jaskier. Cavill se n'è andato pare per dissapori con la showrunner e le sue scelte di adattamento. Successivamente si è concentrato sul progetto televisivo dedicato a Warhammer 40.000 per Prime Video.

Intanto che aspettiamo l'ultima stagione della serie TV, possiamo rifarci con tutte le novità a tema Witcher degli ultimi mesi: CD Projekt RED sta lavorando a The Witcher 4, con Ciri come protagonista principale e destinato ad avviare una nuova trilogia, mentre è stata recentemente pubblicata anche la versione rimasterizzata di The Witcher 3: Wild Hunt, in attesa dell'espansione Songs of the Past.