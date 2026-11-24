Amazon Prime Video ha confermato che Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere avrà anche una Stagione 4, con produzione avviate e riprese destinate a iniziare la prossima primavera.

In corrispondenza con l'avvicinarsi della conclusione della Stagione 3, Amazon Prime Video ha confermato in via ufficiale anche Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere Stagione 4, con le riprese che partiranno la prossima primavera. Questa settimana segna l'arrivo degli ultimi due episodi della terza stagione, che hanno confermato la serie TV come una delle più viste in assoluto su Prime Video, cosa che ovviamente spinge la produzione ad andare avanti per questa strada verso un'altra stagione. Il rinnovo è stato già confermato ufficialmente, con Amazon che ha diffuso un comunicato in cui riferisce che la Stagione 4 si farà e la produzione è già in corso, con le riprese che inizieranno nella primavera del 2027.

"Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è diventata una serie di riferimento per Prime Video", ha dichiarato Amazon MGM Studios in un comunicato a conferma del prossimo arrivo anche della Stagione 4 di questa rivisitazione della celebre opera di J.R.R. Tolkien. "Mentre la terza stagione offre il momento storico che i fan stavano aspettando, la forgiatura dell'Unico Anello, siamo orgogliosi di confermare la quarta stagione con J.D. Payne, Patrick McKay e l'intero team creativo. Non vediamo l'ora di accompagnare i fan ancora più in profondità nel ricco mondo della Seconda Era di Tolkien". La stagione 3 ha funzionato come una sorta di "soft reboot" per l'intera serie, mettendo in scena eventi posti dopo un salto temporale di cinque anni rispetto alla stagione precedente e allineandosi maggiormente alla rivisitazione del classico da parte di Peter Jackson con i suoi film cinematografici.