La storia di Gandalf "diventerà davvero epica" ne Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere 3

Ora che l'identità dell'Istar è stata svelata, la sua parabola narrativa si prepara a una svolta decisiva: a prometterlo è il suo interprete, Daniel Weyman, secondo cui nella terza stagione il cammino dello Stregone Grigio " diventerà improvvisamente davvero epico ".

Dopo due stagioni all'insegna del mistero, il finale della seconda stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere ha finalmente confermato ciò che molti appassionati avevano intuito fin dall'inizio: l'enigmatico Straniero caduto dal cielo altri non è che Gandalf .

Il salto temporale di 5 anni e la maturazione dello Stregone

Intervenuto sulle pagine del nuovo numero della rivista SFX (caratterizzato in copertina da uno speciale su Blade Runner 2099), Weyman ha ripercorso la traiettoria evolutiva del suo personaggio:

"È davvero interessante osservare come questo personaggio sia progredito. La prima stagione è stata peculiare perché lo Straniero non sapeva nulla, doveva imparare qualsiasi cosa. Nella seconda ha acquisito maggiore stabilità, ha trovato una parte di sé stesso. Nella terza stagione la grande differenza risiederà nel fatto che è finalmente maturato e ha compreso quale sia realmente il suo scopo."

A fungere da catalizzatore per questa trasformazione sarà un salto temporale di cinque anni, espediente narrativo confermato dal co-showrunner Patrick McKay. Questo stacco cronologico condurrà gli eventi direttamente al "punto di non ritorno" della sanguinosa ed epica guerra tra le forze di Sauron e gli Elfi.

Nel corso di questo lustro, Gandalf ha avuto modo di togliere le cosiddette "rotelle di supporto": cinque anni trascorsi ad affinare le proprie abilità magiche, fumare erba-pipa e dedicarsi a tutte quelle attività che scandiscono le giornate di un membro dell'ordine degli Istari in preparazione della battaglia.