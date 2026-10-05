Il nuovo film de Il Signore degli Anelli è ancora in lavorazione, dopo la fusione tra Paramount e WB

Il nuovo film in questione è stato annunciato lo scorso marzo da Peter Jackson : si tratta di un progetto creato in collaborazione con Stephen Colbert di The Late Show e suo figlio, lo sceneggiatore Peter McGee.

Nei mesi scorsi, dopo nuovi aggiornamenti che parevano portare alla definizione della fusione tra Paramount e Warner Bros, sembrava che il nuovo film de Il Signore degli Anelli di Stephen Colbert e Peter Jackson potesse essere messo in pausa in attesa di ulteriori sviluppi , ma sembra che questa eventualità sia stata sventata.

Non c'è ancora una comunicazione ufficiale, ma diverse voci dall'ambito cinematografico riportano che il nuovo film de Il Signore degli Anelli sia regolarmente in lavorazione, anche dopo la fusione di Paramount e Warner Bros .

Il progetto sembra stia proseguendo come da programma

Non ci sono ancora molte informazioni ufficiali, ma in base a quanto trapelato finora sembra che il nuovo film possa intitolarsi The Lord of the Rings: Shadows of the Past ("Il Signore degli Anelli: ombre del passato"), ed è in produzione presso New Line e Warner Bros.

La compagnia dell'anello

Come su molte altre produzioni, la maxi-acquisizione di Warner Bros da parte di Paramount ha messo in discussione lo stato dei lavori, facendo pensare a un possibile blocco all'interno di un'ampia revisione dei progetti in corso.

Almeno il nuovo Signore degli Anelli dovrebbe però essere al sicuro, con Screen Rant e altre fonti a riportare in queste ore che le precedenti voci su una pausa imposta al progetto sarebbero "inaccurate", con il film che è ancora in piena lavorazione.

In effetti, anche Knight Edge Media, che aveva inizialmente riportato la notizia di una possibile cancellazione, ha aggiornato le informazioni con un comunicato arrivato direttamente da Warner Bros in cui si smentisce la chiusura del progetto.

Il nuovo film dovrebbe espandere la storia della trilogia originale da parte di Peter Jackson adattando alcuni capitoli che non erano stato inseriti nel primo film, espandendo in particolare la parte iniziale del viaggio degli hobbit, ma impostata con dei flashback inseriti in una collocazione temporale successiva a quella della trilogia.

"Quattordici anni dopo la scomparsa di Frodo, Sam, Merry e Pippin partono per ripercorrere i primi passi della loro avventura", si legge in quella che pare essere la sinossi del nuovo film, riportata da Variety. "Nel frattempo, la figlia di Sam, Elanor, ha scoperto un segreto sepolto da tempo ed è determinata a scoprire perché la Guerra dell'Anello rischiò di essere persa prima ancora di iniziare".

Al progetto collabora in prima linea anche Colbert, che è notoriamente un grande fan di Tolkien. Nel frattempo abbiamo visto che il nuovo colosso nato dalla fusione tra Paramount e Warner Bros ha un "nuovo" nome, mentre c'è già la data di uscita del prossimo film tratto da Il Signore degli Anelli, ovvero The Hunt for Gollum, in arrivo il 17 dicembre 2027.