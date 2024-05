Il Signore degli Anelli: The Hunt for Gollum, nuovo film annunciato da Warner Bros con Peter Jackson

Durante la conferenza finanziaria di Warner Bros. Discovery, il CEO David Zaslav ha anche annunciato un nuovo film de Il Signore degli Anelli intitolato The Hunt for Gollum, che verrà prodotto in collaborazione con Peter Jackson, autore della celebre trilogia precedente, con un periodo di uscita non troppo lontano.

Alla guida del progetto ci sono Peter Jackson, Fran Walsh e Philippa Boyens, ovvero il trittico che è stato responsabile anche della trilogia vincitrice di svariati premi Oscar, per la gioia degli appassionati, in questo caso nella veste di produttori, mentre alla regia ci sarà lo stesso Andy Serkis.



Dunque proprio l'attore che interpreta Sméagol/Gollum sarà anche il regista del nuovo film, con il supporto di Peter Jackson e gli altri, all'interno di un progetto che sembra davvero molto interessante, destinato ad arrivare nei cinema nel 2026, secondo quanto riferito.