Suicide Squad: Kill the Justice League, vendite deludenti: si teme per Rocksteady

In tal senso, il CEO ha ribadito il grande successo riscosso da Hogwarts Legacy lo scorso anno, successo che però sul piano dei numeri non ha avuto seguito nell'ultimo trimestre a causa proprio di Suicide Squad: Kill the Justice League.

Suicide Squad: Kill the Justice League ha fatto segnare vendite deludenti durante il primo trimestre dell'anno: lo ha dichiarato David Zaslav, CEO di Warner Bros. Discovery, e considerati i tempi si teme per Rocksteady .

Un recupero è possibile?

A giudicare dai buoni piazzamenti nelle varie classifiche, sembrava che il debutto di Suicide Squad: Kill the Justice League non fosse stato disastroso e sarà interessante capire quali siano stati di preciso i numeri totalizzati dal looter shooter live service di Rocksteady Studios.

Certo, ci troviamo di fronte a una situazione per molti versi simile a quella di Arkane Austin, chiusa per via della debacle di Redfall; e sebbene sul piano qualitativo i due progetti siano molto diversi (e Rocksteady abbia nel curriculum la straordinaria trilogia di Batman: Arkham), con i tempi che corrono non si può mai dire quali decisioni verranno prese.

Detto questo, Kill the Justice League ha appena intrapreso il percorso post-lancio con l'arrivo di Joker e le novità dell'Episodio 1: Paura, che insieme a qualche promozione mirata potrebbe innescare un importante rilancio per il gioco: staremo a vedere.