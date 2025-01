Suicide Squad: Kill the Justice League perde Denuvo temporaneamente, ma ovviamente i pirati sono più veloci

Gli autori hanno rimediato rapidamente , ma ovviamente i gruppi pirati hanno subito ottenuto una copia non protetta per poterla utilizzare per rompere le difese della versione gioco con Denuvo attivo.

Rocksteady Games ha poco erroneamente reso disponibile una versione non protetta del suo videogioco: Suicide Squad: Kill the Justice League . Il videogioco è arrivato su Steam senza Denuvo , ovvero la tecnologia anti-tamper che contrasta la pirateria.

Denuvo e i videogiochi

Non è la prima volta che accade qualcosa di simile, tra l'altro. In passato videogiochi come Lies of P, Persona 5 Strikers e Conan Exiles hanno visto la pubblicazione erronea di una versione non protetta da Denuvo su Steam. Va detto che in questo caso bisogna capire quanti saranno veramente interessati a ottenere una copia di Suicide Squad: Kill the Justice League.

Suicide Squad: Kill the Justice League non è stato apprezzato e non è certamente uno dei giochi più agognati dai pirati, visto anche che il suo supporto (ricordiamo che è un gioco come servizio) è stato ormai interrotto, con un finale considerato sottotono.

Se vi domandate cosa faccia Denuvo, è presto detto. Si tratta di una tecnologia che ha il compito di impedire ai pirati di distribuire una copia illegale del videogioco. Non è una protezione perfetta, ma superare le difese di Denuvo non è facilissimo in tempi stretti, quindi il periodo di lancio viene protetto e le vendite sono assicurate. Ovviamente vi è il discorso che chi pirata un videogioco comunque non lo comprerà e chi invece lo vuole acquistare lo fa in ogni caso, solo che con Denuvo attivo ottiene un peggioramento delle prestazioni, accusa però continuamente negata dal produttore della tecnologia.

Chiaramente però le aziende ritengono che usare Denuvo sia un bene per gli affari, anche se alcune dopo mesi e mesi lo eliminano, probabilmente dopo che le vendite sono calate fino ad annullarsi e dopo che i blocchi sono stati superati.