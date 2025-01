PlayStation Store lancia le promozioni “Le Scelte della Critica”, tante offerte da Astro Bot a Call of Duty

Tra i giochi in sconto troviamo l'acclamato Astro Bot a 59,49 euro, con una riduzione di prezzo del 15% rispetto ai canonici 69,99 euro. Se siete interessati è in promozione anche la Deluxe Edition a 69,59 euro, anziché 79,99 euro.

Le altre offerte disponibili da oggi sul PlayStation Store

Nella nuova mandata di offerte non poteva mancare poi Call of Duty: Black Ops 6, che al momento è in vendita a 55,99 euro nel bundle cross-gen sia per PS4 che PS5, mentre EA Sports FC 25 viene proposto con uno sconto di ben il 60%, con il prezzo che di conseguenza scende da 79,99 euro a 31,99 euro. Proseguiamo con Palworld, che ora potrete aggiungere alla vostra libreria digitale pagandolo 21,74 euro anziché 28,99 euro, mentreHelldivers 2 è disponibile a 31,99 euro con un sconto del 20%.

Astro Bot affronta un boss dalle fattezza di un polpo gigante

Tutte le offerte lanciate oggi dal PlayStation Store saranno disponibili fino alle 00:59 italiane del 13 febbraio, dunque avete un paio di settimane circa per approfittarne. Quelli che abbiamo menzionato in precedenza sono solo una piccola selezione di giochi in promozione, per l'elenco completo degli sconti vi rimandiamo alla pagina dedicata del store di Sony a questo indirizzo. Rimanendo in casa PlayStation, poche ore fa è arrivato l'annuncio di un cambio ai vertici di SIE, con Hermen Hulst che non ricopre più il ruolo di co-CEO.