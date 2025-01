Hermen Hulst non è più co-CEO di PlayStation, Hideaki Nishino coordinerà da solo

Hermen Hulst non è più co-CEO di PlayStation: l'ex direttore di Guerrilla Games ha assunto tale ruolo in concomitanza con l'addio di Jim Ryan, svolgendolo in tandem con Hideaki Nishino, ma d'ora in avanti sarà soltanto il dirigente giapponese a coordinare i lavori.

"Sono davvero onorato di prendere il timone di Sony Interactive Entertainment", ha dichiarato Nishino in un comunicato stampa. "La tecnologia e la creatività sono due dei nostri maggiori punti di forza e continueremo a concentrarci sullo sviluppo di esperienze che offrono intrattenimento per tutti."

"Faremo crescere ancora la community di PlayStation in nuovi modi, come l'espansione delle proprietà intellettuali, offrendo al contempo il meglio dell'innovazione tecnologica. Voglio ringraziare Hermen per la sua esperienza e la sua leadership, ora che assumerà il ruolo di CEO della divisione Studio Business Group."

Sarà appunto questo il nuovo incarico di Hulst, di fatto in continuità con le mansioni che ha svolto finora: anche se non nel ruolo di co-CEO, continuerà a supervisionare lo sviluppo dei giochi first party realizzati dai PlayStation Studios.