PlayStation, Hermen Hulst è il CEO videogiocatore che serviva dopo Jim Ryan?

Hermen Hulst è il nuovo CEO di PlayStation, anzi uno dei due nuovi CEO insieme a Hideaki Nishino: il co-fondatore di Guerrilla Games, già responsabile dei PlayStation Studios, si occuperà di dirigere lo Studio Business Group e di gestire dunque non solo tutti gli studi first party Sony ma anche i progetti televisivi e cinematografici.

Si tratta di un ruolo che conferma la bontà del lavoro svolto finora da Hulst, estendendo e riorganizzando le sue mansioni nell'ambito di un controllo completo delle proprietà intellettuali e dei talenti a disposizione dell'ecosistema PlayStation. Al contempo, Nishino guiderà il Platform Business Group, vale a dire hardware, servizi e rapporti con le terze parti.

Il confronto fra Hermen Hulst e chi lo ha preceduto, Jim Ryan, è inevitabile. Si è infatti parlato spesso di come l'ormai ex CEO fosse un "corporate man" fatto e finito, attento ai profitti dell'azienda e certamente in grado di guidarne le scelte strategiche ma poco a suo agio con il medium videoludico.

Sotto la sua direzione abbiamo assistito allo straordinario successo di PlayStation 4 e all'altrettanto straordinario debutto di PS5, che ha venduto finora 59,3 milioni di unità: numeri che non si cancellano e con cui, anzi, i suoi successori dovranno per forza di cose misurarsi. In un ottica diversa, però.