PS5: Sony ha aggiornato i dati di vendita, risultati con luci e ombre per l'intero anno

Sony ha pubblicato il suo rapporto finanziario relativo al quarto trimestre dell'ultimo anno fiscale, conclusosi il 31 marzo 2024, in cui ha svelato di aver venduto altre 4,5 milioni di PS5 nel corso di tre mesi, per un gran totale di 59,3 milioni di unità. Il dato non è in realtà molto positivo, visto che si parla di 1,8 milioni di unità in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Nel corso dell'intero anno fiscale però, PS5 ha venduto 1,7 milioni di unità in più rispetto all'anno scorso, per un totale di 20,8 milioni di unità. Insomma, si tratta di numeri con luci e ombre, che mostrano da una parte il grande interesse del pubblico per PS5 e dall'altra un rallentamento nell'ultimo periodo, già registrato dai dati mensili di diversi mercati. Difficile dire dove sia il problema, se nella mancanza di giochi di richiamo o in una generale stanchezza e sfiducia verso il mercato console.